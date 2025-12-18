El accidente ocurrido a una excursión escolar en Remedios (Antioquia) ha dejado hasta el momento las historias de varios sobrevivientes que han tenido que ser operados hasta cuatro veces, pero también de algunos que han logrado dar su testimonio y mostrar cómo lograron evadir la muerte ante un hecho tan lamentable.

Sigue a PULZO en Discover

Tal es el caso de Samuel Meneses Gómez, quien estuvo en Tolú (Sucre) con los demás jóvenes del Liceo Antioqueño disfrutando de un fin de semana de descanso y le relató a Teleantioquia que se salvó gracias a que decidió quedarse en ese municipio, ya que un amigo le regaló a él y a tres amigos más un viaje a Coveñas que empataron con la excursión escolar, razón por la que no abordaron el bus de regreso a Medellín.

No obstante, su relato no solo quedó ahí, ya que reveló, en medio del sepelio de ocho de sus compañeros, que varios de los que fallecieron eran amigos suyos y hacían parte de ese grupo al que le gustaba ir en la parte de atrás del vehículo jugando y recochando, ya que, como describió, se trataba de personas muy alegres.

Lee También

Justamente, entre la impresión, la tristeza y las lágrimas por las pérdidas, Samuel Meneses dio gracias por haber sobrevivido: “Gratitud a Dios por tenerme aquí vivo, porque sé que si hubiera estado en ese bus, estaría también muerto“.

(Vea también: Crudo relato de conductor que auxilió a accidentados en Antioquia: “Llamamos al 123, pero nadie contestaba”)

“Sé que todos los que murieron estaban en la parte de atrás del bus. Yo mantenía allá con ellos”, agregó el joven en la entrevista a ese medio de comunicación. Precisamente, este testimonio coincide con lo contado por otro sobreviviente, Daniel Rúa, quien logró salvar a varios de sus compañeros, ya que, al parecer, iba en la parte de adelante del vehículo, lo que le permitió ver gran parte de lo sucedido y reaccionar a la situación.

¿Dónde fueron enterrados los jóvenes muertos accidentados en Antioquia?

Los jóvenes que murieron en el accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Remedios (Antioquia), el pasado 14 de diciembre, fueron sepultados en distintos municipios del departamento y en Bogotá, de acuerdo con información entregada por Teleantioquia. En total, cinco de las víctimas fueron enterradas en Bello, una en Barbosa y otra en La Estrella, mientras que uno de los cuerpos fue trasladado a la capital del país para sus exequias. Además, ocho de los fallecidos recibieron sepultura en el cementerio Campos de Paz (Medellín), y aún hay un caso pendiente por definir el lugar de entierro. La distribución de las exequias se dio según las decisiones de las familias y los lugares de origen de las víctimas, quienes eran estudiantes del Liceo Antioqueño. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IE Liceo Anquieño (@somosliceoantioqueno) El siniestro vial dejó un balance de 17 personas muertas y 20 heridas, todas pertenecientes a esa institución educativa. El hecho causó conmoción en la comunidad educativa y en diferentes municipios de Antioquia, donde se llevaron a cabo actos de despedida y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

* Pulzo.com se escribe con Z