En medio de los detalles que se destapan sobre el accidente del bus escolar en Antioquia, una nueva hipótesis surgió acerca del papel del conductor que estaba a cargo del vehículo en cuestión.

El siniestro ocurrió la madrugada del 14 de diciembre de 2025 cuando el automóvil que transportaba estudiantes cayó por un precipicio en una carretera rural entre los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste del departamento.

El bus regresaba hacia Medellín luego de una excursión de fin de curso organizada por los mismos jóvenes, que habían celebrado su graduación en las playas de Tolú y Coveñas y se dirigían al Liceo Antioqueño de Bello al momento del hecho.

Las autoridades confirmaron que el accidente dejó al menos 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus (Jonathan Alexander Taborda Lopera), y aproximadamente 20 personas heridas, incluidos menores y adultos que se encuentran recibiendo atención médica en varios hospitales de la región. Varios heridos están en condición grave, y los equipos de emergencia activaron la red hospitalaria de Antioquia para atender la situación.

Lo cierto es que recientemente surgió un video en el que se exalta al conductor del bus accidentado, a pesar de que se están evaluando posibles factores como fatiga del hombre o fallas mecánicas del vehículo.

La cuenta de TikTok NP Noticias Online replicó las imágenes del sepelio de Taborda Lopera y en esa publicación surgió como comentario un enigmático mensaje por parte de una usuaria identificada como Negra2705, que defendió al conductor.

“Pa’ los que lo juzgan les comento lo que hizo este señor. De su bolsillo, trató de reparar el carro porque le negaron en 10 ocasiones el relevo de carro y amenazaron con despedirlo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se regaba en redes y noticias que habría un paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿Qué hubiesen hecho los santos criticones? Quedarse, sí, pero ¿Quién costearía esos tres días de hospedaje? Ahora bien. Él tomó la decisión de venir a Medellín con la esperanza de traer sanos a sus niños. Los que saben de carros pueden decir qué le pasa a un vehículo de noche y sin aire acondicionado: se empañan los vidrios todos, por eso la puerta de ingreso abierta y las escotillas”, indicó en la primera parte.

Aparte del mencionado paro armado del Eln en Colombia, la usuario puso otro tema sobre la mesa al respecto del funcionamiento del bus, factor que ha sido duramente cuestionado y sobre el que se alimentó la nueva hipótesis sobre el papel del chofer.

“Ahora bien, conductores. ¿Qué le pasa a un vehículo con la batería mal? La luz es tenue y corre el riesgo de apagarse. Ahora bien. ¿Qué pasa si el vehículo se apaga? Dirección hidráulica deja de serlo, frenos duros, sistema de navegación nula, nada de luz delantera. Que iba a alta velocidad: falso. El bus no saltó al vacío, él se deslizó sobre la montaña, dejó el rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima. Y unas salidas a más de 100 km/h multiplican por 10 el impacto contra rocas y el suelo, lo cual no hubiese dejado a una sola persona con vida a esa altura. Sí, señores, estamos ante un verdadero héroe que es visto como villano ante lenguas indolentes e ignorantes. Al final, la verdad sale a la luz y la familia puede despedirlo en paz y él en el cielo puede descansar en paz”, añadió.

En el remate, en un cierre más personal y en el que dejó en evidencia que tendría una cercanía con el hombre fallecido, lanzó un agradecimiento en la que se expone una perspectiva diferente a la hasta ahora conocida.

“Gracias, ‘Cocacolo’, porque los que te conocimos, sabemos que tuviste que hacer hasta lo imposible para traer esos niños a salvo y el destino te jugó una mala pasada. Tuviste una parada de 15 minutos antes de la tragedia para buscar señal y pedir ayuda, lo que confirma que tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un héroe”, finalizó.

Así se conocen cada vez más detalles sobre el accidente del bus escolar en Antioquia, una tragedia por la que hay luto a nivel nacional en plena temporada decembrina.

Esta es la captura de pantalla con el enigmático mensaje que abrió una inesperada hipótesis sobre el papel del conductor:

