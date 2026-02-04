En las regiones del Guavio y del Tequendama, donde se encuentran ubicadas las centrales de generación El Guavio y de la cadena del Río Bogotá respectivamente, Enel llevó a cabo aportes para el mejoramiento de vías locales, invirtiendo más de 7.720 millones de pesos el año pasado en el desarrollo de placa-huellas.

Sigue a PULZO en Discover

Con más de 4.800 metros (4,8 Km) de vías intervenidas y mejoradas, se verán beneficiadas alrededor de 8.000 personas de la comunidad de Ubalá, Gachalá, Gama, El Colegio, La Mesa y Tena, entre otros municipios.

“En cumplimiento de los compromisos establecidos con Ubalá en 2025, la compañía entregó $ 2.000 millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla, destinada a la adecuación y mejora de vías del municipio”, explicó la empresa en un comunicado enviado a medios.

(Vea también: ¿Apagón en Bogotá y municipios de Cundinamarca? Alertan lío que vendría por el clima)

Lee También

Enel reporta inversión en La Mesa, El Colegio y otros municipios de Cundinamarca

Según Enel, el mejoramiento de la infraestructura vial hace parte de las necesidades reales que las comunidades aledañas del área de influencia de la empresa manifiestan como pilares de gran valor para el desarrollo y conectividad de sus municipios; por esto, la empresa ha destinado gran parte de su aporte social a este objetivo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.