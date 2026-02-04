En Colombia, muchas parejas optan por convivir sin contraer matrimonio, una decisión que no las deja por fuera de la protección legal. La legislación colombiana reconoce derechos patrimoniales a quienes viven en unión libre, figura jurídica conocida como unión marital de hecho, regulada por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Diferencia entre vivir en unión libre y estar casado: estas son las implicaciones legales)

Estas normas establecen cuándo una pareja puede acceder a la división de bienes y bajo qué condiciones se conforma una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

¿Cuántos años de convivencia se requieren para dividir bienes?

De acuerdo con la ley, una unión marital de hecho se configura cuando dos personas conviven de manera constante, permanente y singular por un período mínimo de dos años.

Lee También

Una vez cumplido ese tiempo, se presume la existencia de una sociedad patrimonial, lo que significa que los bienes adquiridos durante la convivencia pueden considerarse comunes, de forma similar a lo que ocurre en la sociedad conyugal dentro del matrimonio civil.

¿Cómo se reconoce legalmente la unión libre?

Expertos en derecho de familia, como los del bufete Integrity Legal, explican que para poder repartir los bienes acumulados durante la unión libre, el primer paso es reconocer legalmente la unión marital de hecho.

Este trámite puede adelantarse ante un juez de familia o un notario y exige la presentación de pruebas que demuestren al menos dos años de vida en común.

Proceso de liquidación de la sociedad patrimonial

Una vez la autoridad competente reconoce la unión marital de hecho y declara la existencia de la sociedad patrimonial, se da paso a la liquidación, que consiste en la distribución equitativa de los bienes obtenidos durante el período de convivencia.

En este proceso se identifican y valoran los activos comunes, aplicando criterios similares a los utilizados en la liquidación de la sociedad conyugal dentro del matrimonio.

Bienes que no se incluyen en la división patrimonial

La normativa colombiana establece límites claros sobre qué bienes pueden ser objeto de reparto. La ley excluye aquellos adquiridos antes de cumplir los dos años de convivencia, así como los bienes recibidos por herencia o donación, salvo que exista evidencia de que fueron incorporados voluntariamente al patrimonio común.

La legislación también contempla situaciones especiales, como interrupciones temporales de la convivencia, que no afectan el conteo del tiempo requerido siempre que existan causas justificadas y se pueda demostrar que la relación se mantuvo vigente.

Recomendaciones legales para parejas en unión libre

En términos generales, el requisito central para acceder a la división de bienes en una unión libre en Colombia es haber convivido de forma continua y permanente durante al menos dos años.

El Ministerio de Justicia y del Derecho recomienda realizar estos trámites con el acompañamiento de un abogado especializado en derecho de familia, con el fin de garantizar una distribución justa de los bienes y evitar conflictos posteriores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.