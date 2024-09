Por: DIARIO OCCIDENTE

Aunque el resto del mundo celebra el día de los enamorados el 14 de febrero, en Colombia, celebramos el “día del amor y la amistad” en septiembre, y para calentar motores en asuntos amorosos, hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, porque aunque en el corazón nadie manda, una mala decisión en estas lides, sí puede afectar su bolsillo.

El problema no sólo radica en buscar la pareja, tampoco en que ella le corresponda, sino que ambos sean libres como el viento.

Cuando uno va “volando” en su nube de amor y todo lo ve maravilloso, a tal punto de pensar seriamente en vivir juntos, pero uno de los dos enamorados aún sigue casado, así el insista que eso es sólo un papel, en temas de plata, esta pareja no puede construir una sociedad patrimonial.

Así que aquí le dejo los requisitos para que tenga el panorama muy claro. Porque sin ser fatalista, si su pareja se muere, además de lidiar con el dolor, tendrá que demostrar que eran una unión marital de hecho.

Requisitos para formar una sociedad patrimonial

La pareja debe haber convivido de manera continua y permanente durante un mínimo de dos años. Esta convivencia debe ser estable, pública, y notoria, es decir, que la pareja se presente ante la sociedad como una unidad familiar. Debe existir una relación afectiva y económica entre ambos miembros de la pareja, donde ambos contribuyan al sostenimiento del hogar, ya sea en dinero, bienes o trabajo.

Ausencia de matrimonio preexistente

Ninguno de los miembros de la pareja debe estar casado con otra persona durante el tiempo de la convivencia.

Si uno de los dos es casado, debe haberse separado legalmente o de hecho.

No existencia de otra unión marital de hecho

Ninguno de los miembros debe tener otra unión marital de hecho vigente con una tercera persona.

¿Qué es un acto de unión libre?

Aunque no es obligatorio, la pareja puede declarar su unión marital de hecho ante un notario, juez o centro de conciliación para que se reconozca formalmente la sociedad patrimonial.

Esto les otorga una mayor seguridad jurídica en caso de separación o fallecimiento.

De la misma manera que el enamoramiento afecta los sentidos, esto también lo podemos evidenciar, cuando la pareja está en una relación “toalla”, o sea tu allá y yo acá, pero ya tienen hijos, y por evitar problemas por lo general la mujer, no se sienta con el amado a fijar los alimentos de los menores.

Cuando ya comienzan las fricciones y se desata la tercera guerra mundial, esa señora no tiene como cobrar ese dinero que requieren sus hijos.

Y la cereza del pastel en materia amorosa, me la contó esta semana una de mis fieles seguidoras, resulta que la señora había caído en las peligrosas redes del amor y yo creo que a cupido se le fue la mano, porque ella quedó embarazada, y como el caballero aquel le indicó no estar preparado para ser padre y se dio a la huida, y obviamente no reconoció al hijo.

Ella me dijo que quería citarlo de buena manera a una audiencia de conciliación para fijar alimentos, a lo que yo le respondí, técnicamente el menor no es su hijo porque no tiene los apellidos de él, por lo que primero tendrá que emprender un proceso de filiación con prueba de ADN a bordo.

Llamado a la acción: ¿Enamorarte sin Consecuencias? ¿Es posible?

No le puedo decir que no se enamore, porque como dice la canción “cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta …”, pero si le puedo pedir que lo haga de manera medio consciente, para que después no vengan los dolores de cabeza.

La moraleja jurídica

Es que cuando un amor es sano y valioso lo primero que le va a garantizar a su pareja e hijos es “Seguridad”.

Así que por más pajaritos y mariposas estén volando encima suyo, no se deje llevar a relaciones que no lo van a llevar a buen puerto.

Si me pregunta a mi, yo le recomiendo que mejor se case, amo las bodas; que le dio miedo llegar al altar pues declare la unión en un centro de conciliación o notaría; que si tiene hijos los registre; que si no viven juntos y hay menores de edad fijen los alimentos, recuerde que hay tarifas especiales en los centros de conciliación para el estrato 1, 2 y 3…. Para todo hay solución en la vida no dude en llamarme al 3162124646 y seguirme en mis redes sociales.

