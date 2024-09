En un evento que ha captado la atención del mundo del entretenimiento, la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, celebrada en México, ha sido uno de los temas más comentados de la temporada. Tras un torbellino de rumores y especulaciones, el padre de la novia, el reconocido cantante Pepe Aguilar, ha salido al paso para aclarar un punto crucial sobre la celebración.

La unión matrimonial de Nodal y Aguilar, que sucedió después de una serie de giros en la vida amorosa del intérprete de música regional, ha sido un tema candente en los medios.

Nodal, quien previamente tuvo una relación con Belinda y una hija con la rapera argentina Cazzu, encontró nuevamente el amor en Ángela Aguilar, la joven estrella de la música regional mexicana con la que había colaborado anteriormente.

Los rumores sobre una posible boda se confirmaron cuando Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de la ceremonia, revelando detalles lujosos y la presencia de padrinos de renombre como Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Este evento, catalogado como uno de los más destacados en el ámbito del entretenimiento, generó una avalancha de especulaciones sobre quién había financiado los costos de la boda.

En una reciente aparición en un programa radial, Pepe Aguilar resolvió la duda que había generado tanta controversia. Al ser preguntado sobre si él había cubierto los gastos de la boda, el artista confirmó sin rodeos que sí.

Aguilar explicó que, según las costumbres tradicionales en México, es habitual que el padre de la novia asuma los gastos de la ceremonia.

“Me tocó todo, me chingué, y qué crees, mi yerno no me dijo: “Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo, ni madres”…Pero Christian no es tacaño”, dijo el cantante en medio de risas.