Ángela Aguilar y Christian Nodal son la pareja más comentada y polémica del momento. Los cantantes de música regional mexicana se casaron el 24 de julio, tan solo un mes después de hacer pública su relación, y con varias polémicas por delante.

Pues se supo que el papá de la joven de 21 años, el reconocido cantante Pepe Aguilar, le hizo firmar un acuerdo prenupcial a Nodal de varios millones de dólares.

Sin embargo, esta historia viene desde hace rato y los seguidores de los cantantes, de la ex de Nodal, la argentina Cazzu, y hasta de Belinda, no se han hecho esperar con los comentarios y “teorías conspirativas” al rededor de esta relación. Una de ellas es que a Ángela le salió el tiro por la culata casándose con el hombre al que en una canción le dijo que no.

La canción se llama ‘Dime cómo quieres’, en donde Nodal le canta a Aguilar varias frases tratando de conquistarla y ella le dice que “no es de las facilitas” y que “como quiera te va a correr mi papá”. Pro supuesto, los comentarios en el video de youtube y en las redes sociales de los artistas no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores escribieron que la misma Ángela fue la que se “condenó” a estar con Nodal.

De hecho, la canción también señala, cuando la canta Aguilar, que ni las amigas ni la familia quieren un poquito a Nodal. Si es cierto o no, la verdad es que el mexicano tuvo que firmar acuerdos prenupciales y está muy comprometido con la familia de su actual esposa.

