Enel Colombia informó sobre nuevas inversiones estratégicas que fortalecen la infraestructura eléctrica, amplían la generación con fuentes renovables y acompañan el desarrollo sostenible de los territorios donde opera.

Sigue a PULZO en Discover

Durante los primeros nueve meses del año, esa energética destinó más de 1,9 billones de pesos a proyectos clave que refuerzan la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico, impulsan la transición energética y acompañan la evolución de la movilidad sostenible en el país, según informó en un comunicado enviado a medios.

Enel Colombia y sus utilidades en Colombia

En el mismo periodo, Enel Colombia registró un EBITDA consolidado de 5,70 billones de pesos y una utilidad neta de 2,56 billones de pesos, resultado de un modelo de negocio sólido y una gestión financiera que equilibra crecimiento, estabilidad y sostenibilidad de largo plazo.

En paralelo, el Parque Solar Atlántico, con una capacidad proyectada de 180 MWac, alcanzó en el tercer trimestre un avance del 68% de ejecución. El proyecto ha generado cerca de 1.000 empleos y cuenta con una inversión total estimada de más de 832.000 millones de pesos hasta su entrada en operación. Ambos proyectos fortalecen la infraestructura renovable del país y reafirman el compromiso con una transición energética sostenible.

(Vea también: Alerta por cortes de luz casi a diario en Nocaima, Villeta y otras zonas de Cundinamarca)

Mosquera, Funza y otros municipios se beneficiarán por Enel

Durante el tercer trimestre del 2025, Enel Colombia inauguró la Subestación Eléctrica Tren de Occidente, en Facatativá, con una inversión cercana a 75.000 millones de pesos. Esta infraestructura se convierte en el primer punto de conexión para el suministro del RegioTram de Occidente, sistema de transporte masivo 100% eléctrico que movilizará a unos 130.000 pasajeros diarios y beneficiará a más de 226.000 habitantes de la Sabana Occidente.

“Diseñada con tecnología digital y automatizada, la subestación refuerza la infraestructura de distribución eléctrica, garantizando energía confiable y segura tanto para la movilidad sostenible como para el crecimiento de la región”, agregó la compañía.

(Vea también: ¿Se ve la luz? Gobierno Petro anuncia proyecto para bajar tarifas de energía en Colombia)

Además, destacó que avanzó en la ejecución de obras que fortalecerán la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca. Durante el tercer trimestre, se completaron las fases finales de construcción de la Subestación Porvenir, cuya entrada en operación está prevista para octubre, y de la Subestación Montevideo, que finalizará en diciembre.

“Ambas infraestructuras serán fundamentales para habilitar la conexión eléctrica de sistemas de transporte masivo como la Primera Línea del Metro de Bogotá y el RegioTram de Occidente, y permitirán mejorar la calidad del servicio en localidades como Bosa, Puente Aranda y Teusaquillo”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z