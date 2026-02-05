Así lo revela el más reciente sondeo de Fenalco, que prende las alarmas sobre el impacto que esta decisión tendrá, especialmente, en las pequeñas y medianas empresas del país.

De acuerdo con los resultados presentados por el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, siete de cada diez empresas consultadas anticipan ajustes en su nómina como respuesta directa al mayor costo laboral. En concreto, el 71 % de los empresarios afirmó que recortará puestos de trabajo para poder sostener sus operaciones tras el aumento decretado.

La magnitud del ajuste no es menor, Portafolio explica que dentro de ese grupo, el 41 % proyecta una reducción moderada de personal, mientras que un 30 % reconoce que el recorte será grande. Es decir, no se trata solo de no contratar más empleados, sino de prescindir de trabajadores que hoy hacen parte de la estructura de las compañías.

#Atento | El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su preocupación por el alza en los costos laborales y señaló que las pymes serían las más afectadas, un impacto que el gremio respaldará mediante un sondeo entre sus afiliados pic.twitter.com/Du7eESdJ8F — Diario La República (@larepublica_co) February 5, 2026

El panorama contrasta con el de un segmento minoritario del empresariado. Apenas el 20 % aseguró que mantendrá intacta su planta de personal, mientras que solo el 9 % considera que el aumento del salario mínimo no tendrá efectos relevantes en su operación. Para Fenalco, estas cifras muestran que el impacto del alza no es homogéneo y que el golpe se concentra en los negocios con márgenes más estrechos.

El sondeo fue hecho entre 700 empresas, la mayoría pymes, ubicadas en 25 ciudades del país, precisa el rotativo. Ese detalle no es menor: son precisamente estos negocios los que tienen menos capacidad financiera para absorber incrementos abruptos en los costos laborales sin trasladarlos a decisiones drásticas.

Efectos del aumento del salario mínimo en Colombia, según Fenalco

Pero la reducción de personal no es la única reacción. Las empresas, obligadas a ajustar sus cuentas, han empezado a tomar medidas adicionales para sobrevivir. Una de las más preocupantes, según Cabal, es el cierre parcial o total de operaciones, reportado por el 8 % de los encuestados. En otras palabras, para algunos empresarios el aumento del mínimo no solo implica despedir, sino bajar definitivamente la persiana.

Otros ajustes reflejan un cambio profundo en la forma de operar. El 18 % de las empresas optó por modificar horarios laborales; el 17 % incrementó su inversión en automatización o herramientas de inteligencia artificial; el 15 % decidió no contratar personal temporal y otro 15 % redujo los turnos nocturnos, una franja especialmente costosa por los recargos.

Fenalco insiste en que las pymes serán las grandes perdedoras de este escenario. A diferencia de las grandes compañías, estos negocios no cuentan con espalda financiera ni economías de escala para absorber un aumento tan pronunciado en los costos sin afectar su operación diaria. Por eso, el gremio anunció que hará seguimiento permanente al impacto del salario mínimo a través de nuevos sondeos entre sus afiliados.

