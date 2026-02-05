El diario The Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, comenzó este miércoles a ejecutar un vasto plan de despidos que calificó como “doloroso” pero necesario, según informó la empresa a los trabajadores.

El diario, que alcanzó su prestigio con una investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de ‘Watergate’, tendrá recortes “sustanciales” en su redacción, que hasta ahora contaba con unos 800 periodistas, dijo el editor ejecutivo Matt Murray; el medio no ha dado la cifra de despedidos, pero según The New York Times son al menos 300.

Esta reducción de personal se produce en un momento en que los principales medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos sufren la presión del presidente Donald Trump, quien presentó varias demandas por la cobertura de su gobierno y acusa a los periodistas de ser creadores de “noticias falsas”.

Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación locales.

“Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro… y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, declaró Murray.

El director también expuso cambios en el ecosistema informativo, como los creadores de contenido que “generan impacto a bajo coste” y aquellos generados con inteligencia artificial.

“La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso”, añadió.

Claire Parker, jefa de la oficina del Post en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida “junto con toda la plantilla de corresponsales en Oriente Medio”.

Laid off from the Washington Post, along with the entire roster of Middle East correspondents and our editors. Hard to understand the logic. But I am grateful for my incredible colleagues, whose grit and dedication to the reporting and each other I will miss dearly. — Claire Parker (@cairo_claire1) February 4, 2026

Lizzie Johnson, quien se encontraba haciendo un reportaje en el frente de guerra en Ucrania, dijo en X que también ha perdido su puesto de trabajo. “Estoy consternada”, agregó.

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

Marty Baron, director del Post hasta 2021, dijo que “este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había registrado buenos resultados. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron. El periódico perdió 100 millones de dólares en 2024, según informa el Wall Street Journal.

El Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.

