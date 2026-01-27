Carolina Calderón es una de las 160 personas que fueron declaradas insubsistentes en el Gobierno, según cifras extraoficiales. Ella trabaja como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pero luego del 31 de enero quedará sin contrato, o al menos eso es lo que le manifestaron recientemente, cuando le pasaron una carta en la que la declaraban insubsistente.

Sigue a PULZO en Discover

En diálogo con Blu Radio, Carolina contó que luego de la salida de Angie Rodríguez, que estuvo en el Dapre los últimos meses, ella y otros funcionarios se reunieron con Raúl Moreno, el jefe de Despacho del Gobierno que fue nombrado el 24 de diciembre por el presidente. Moreno, dijo Calderón, les aseguró que no iban a haber más despidos y que todos tendrían garantizado su trabajo al menos hasta que acabara la administración actual.

Pero las palabras se las llevó el viento y este lunes 26 de enero, Carolina y otros 29 funcionarios más recibieron una carta firmada Nhora Janet Mondragón Ortiz, la nuevo directora del Dapre, en la que los declaraban insubsistentes.

Carolina asegura que no entiende la razón de su salida, sin embargo, tiene la confianza de que el presidente Gustavo Petro no esté enterado nada porque él mismo ha hablado en diferentes discursos sobre los derechos laborales y más palabras a favor de los trabajadores. Sin embargo, lo que está pasando en el cierre de su gobierno es completamente diferente a lo que él habla en sus largos discursos. Sin embargo, lo curioso es que ambas oficinas (la del Dapre y de la del jefe de Despacho) quedan al lado de la oficina del presidente y son de los puestos más anhelados en el círculo cercano del presidente. De ahí que durante el Gobierno de Petro, sean varias las personas que han pasado por ese cargo.

Por eso, en Blu Radio le preguntaron que si pensaba que la orden había sido dada por no estar en la línea política actual o si Nhora Mondragón “es de la línea” del ministro Armando Benedetti. “No se lo puedo confirmar. No sé si es cercana al ministro Benedetti. Ella sí hacía parte de un tema de seguridad dentro del Ministerio [del Interior], pero no sé; le tendrían que preguntar al ministro Benedetti si él fue el que la llevó o si la puso otra persona”, dijo.

Para Carolina es sorprendente porque están sacando del Gobierno a personas que llevaban un año o menos, pero también a algunos funcionarios que han estado por más de 20 años en esta ‘ala’ del Palacio que se encarga de asistir directamente al presidente.

Qué es la declaratoria de insubsistencia

La declaratoria de insubsistencia de un empleado público que ocupa un cargo en provisionalidad debe ajustarse a los requisitos legales previstos para la cesación del ejercicio de funciones públicas en este tipo de nombramientos. Si dichos requisitos no se cumplen, la decisión vulnera el derecho al debido proceso y resulta contraria al ordenamiento jurídico por parte del nominador.

La insubsistencia es el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a un funcionario público, como una forma de terminación del ejercicio de funciones, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley y en la Constitución Política, según la naturaleza del cargo y el tipo de nombramiento.

El nominador o jefe de la entidad puede declarar la insubsistencia de un empleado público en distintos escenarios. En los empleos de libre nombramiento y remoción, esta facultad se ejerce de manera discrecional, lo que permite dejar sin efecto el nombramiento de un funcionario para dar por terminada su vinculación laboral o el ejercicio de sus funciones, sin que sea necesario motivar el acto administrativo.

En cambio, en los empleos de carrera administrativa, la declaratoria de insubsistencia solo procede cuando existe una causa legal que la justifique y debe estar debidamente motivada. En estos casos, la decisión debe adoptarse mediante una resolución expedida por el nominador o jefe de la entidad estatal, una vez quede en firme una calificación de servicios no satisfactoria que sustente la desvinculación del funcionario.

La calificación de servicios y la evaluación del desempeño laboral, reguladas en el Título IV, Capítulo I, artículo 50 y siguientes del Decreto 1227 de 2005, constituyen el instrumento destinado a valorar, con base en juicios objetivos, la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y de aquellos en período de prueba.

Estas evaluaciones tienen como finalidad valorar el mérito como principio fundamental para garantizar la permanencia y el desarrollo dentro del servicio público. Para ello, deben realizarse de manera objetiva, imparcial y conforme a principios de equidad. Finalmente, se precisa que el sistema de calificación será diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.