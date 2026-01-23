Julio Sánchez Cristo, director de 6 AM W, compartió una llamativa reflexión sobre los despidos en esa entidad. Esto, luego de que Caracol Radio publicara una investigación que demuestra cómo algunos nuevos funcionarios no cumplen con los requisitos para sus cargos.

“¿Qué está pasando en la Cancillería? Rafael Arizmendi, jefe de Protocolo. El señor Arizmendi lleva 30 años en la carrera diplomática y lo sacaron. Llegar a trabajar para los funcionarios de carrera y experiencia es, todos los días, una aventura. Están sacando a la gente, la están sacando con una velocidad increíble. ¿Para qué?”, apuntó Julio Sánchez.

La investigación de Caracol Radio reveló una serie de despidos y reacomodos de personal en la Cancillería colombiana que han generado fuerte polémica dentro del servicio diplomático.

Aunque inicialmente se habló de salidas en embajadas y consulados en el exterior, el reporte señala que los cambios también han afectado a funcionarios de la sede central en Bogotá.

Al menos 56 trabajadores en misiones diplomáticas fueron desvinculados, ya sea por declaratorias de insubsistencia o por la no renovación de contratos, en muchos casos sin explicaciones claras.

Según fuentes internas, varios de los cargos vacantes han sido ocupados por personas sin formación ni experiencia en asuntos diplomáticos.

Esto ha generado inquietud no solo por la falta de idoneidad, sino también por el impacto presupuestal, ya que algunos reemplazos estarían recibiendo salarios hasta tres millones de pesos más altos que los funcionarios salientes.

Para los críticos, esta situación contradice el discurso de austeridad del Gobierno en medio de una crisis fiscal. Además, se denuncian falencias básicas en las competencias de algunos nuevos funcionarios, como el manejo de herramientas de oficina.

Por qué hay despidos en la Cancillería

La hipótesis más extendida es que los movimientos responden a intereses políticos, con el objetivo de ubicar personas cercanas al Gobierno en puestos estratégicos de cara a las elecciones de 2026.

Varios exfuncionarios aseguran que, tras su impensada salida, han tenido serias dificultades para reinsertarse laboralmente por cuenta de su edad.

