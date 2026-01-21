La Contraloría contradijo a la Cancillería en medio del debate por el nuevo modelo de expedición de pasaportes y advirtió que sí existen retrasos, costos irregulares y riesgos fiscales que podrían afectar la continuidad del servicio y el Presupuesto General de la Nación.

El ente de control señaló que, pese a los anuncios oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso presenta alertas relacionadas con posibles sobrecostos, impactos financieros no suficientemente evaluados y fallas en la planeación del modelo que asumirá la Imprenta Nacional.

Según la Contraloría, estas situaciones podrían traducirse en presiones adicionales para las finanzas públicas y en riesgos operativos para la entrega oportuna del documento. Sobre todo, la entidad hizo énfasis en la existencia de retrasos frente al cronograma que se estableció en un principio y a las constantes prórrogas que se han hecho.

Este es el documento, publicado por Caracol Radio, en el que la Contraloría insiste en las advertencias sobre el nuevo modelo:

La advertencia se da días después de que la Cancillería respondiera al control preventivo emitido por el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. En un memorando fechado el 16 de enero de 2026, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy instruyó a la Imprenta Nacional y al Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo de Pasaportes (COEP) a acoger las recomendaciones del ente de control y garantizar principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Desde la Cancillería se insistió en que el nuevo esquema permitirá mantener estándares adecuados de calidad en la prestación del servicio, sin afectar el patrimonio público y bajo condiciones económicas favorables para el Estado. Además, el ministerio aseguró que cualquier modificación en las tarifas de expedición solo se ajustará conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), recordando que en los últimos dos años no se han registrado incrementos en el valor del pasaporte.

Sin embargo, la Contraloría sostuvo que las respuestas oficiales no despejan las preocupaciones de fondo y reiteró que el modelo, tal como está planteado, podría implicar costos adicionales no previstos y afectar la estabilidad fiscal si no se corrigen las fallas detectadas.

