Gustavo Petro respondió a la advertencia que emitió la Contraloría sobre posibles sobrecostos y retrasos relacionados con el nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes.

Sigue a PULZO en Discover

A través de su cuenta de X, el mandatario no solo desmintió lo dicho por el organismo, sino que aseguró que el nuevo modelo de pasaportes está listo y que hará que el documento colombiano sea “el cuarto mejor del mundo”.

(Vea también: Precio del pasaporte tendrá importante cambio en 2026: impuesto incrementó su valor)

Lee También

El nuevo modelo nos dá un pasaporte que es el cuartoejor del mundoy está listo. https://t.co/T5Vb2rHDpQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2026

Por su parte, la Contraloría señaló posibles riesgos financieros y operativos que pondrían en juego los recursos públicos y la prestación continua del servicio, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional–Casa da Moeda S.A. de Portugal.

En su evaluación, el organismo de control señaló que el acuerdo internacional no define con claridad los montos que la Cancillería tendría que destinar a la personalización de los documentos, pese a que existen metodologías técnicas para estimarlos.

(Vea también: Destinos para sacarle brillo al pasaporte en enero de 2026 y no gastarse ni $ 1’000.000)

También alertó sobre el riesgo de que el Estado colombiano asuma las variaciones de la tasa de cambio, dado que los pagos están fijados en euros y no hay evidencia de un análisis de cobertura financiera.

Además, destacó la ausencia de una proyección precisa de los costos por cada vigencia, lo que dificulta identificar los compromisos anuales y verificar si las fuentes presupuestales resultan suficientes.

De igual manera, la Contraloría advirtió eventuales incrementos en los costos operativos, entre ellos el cobro de intereses que no se contemplaba en el esquema previo, así como la omisión del IVA y otros impuestos en la proyección inicial de gastos. A esto se añade el riesgo de que el Estado deba asumir el transporte de las libretas importadas sin un estudio de mercado que respalde esa decisión, lo que podría derivar en costos adicionales no previstos.

🚨 Emitimos control de advertencia sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes 📌 Identificamos riesgos financieros y operativos asociados a la falta de una proyección integral de costos, exposición al riesgo cambiario en euros, posibles sobrecostos y vacíos en la… pic.twitter.com/2Qo0xvlE7A — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 16, 2026

Lee También

¿Cómo está la expedición de pasaportes actual?

A pocos días de que venciera el contrato con Thomas Greg & Sons, en 2025, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo acuerdo con la misma empresa para asegurar la elaboración y entrega de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y distribución de etiquetas de visa colombiana durante ocho meses.

El contrato, identificado con el proceso 535-2025 y suscrito bajo la figura de urgencia manifiesta, tiene un valor de $161.290 millones y estará vigente hasta el 30 de abril de 2026. Con esta prórroga, la Cancillería buscó garantizar la continuidad del servicio mientras se implementa el nuevo modelo de expedición de pasaportes.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo esquema entrará en operación el 1 de mayo de 2026 y estará a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal, que fabricará las libretas, y de la Imprenta Nacional de Colombia, responsable de la personalización y entrega. La entidad aseguró que este modelo apunta a fortalecer la soberanía de los datos personales y a posicionar el pasaporte colombiano entre los más seguros del mundo, conforme a los estándares de la OACI.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.