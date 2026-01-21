La agenda internacional del Gobierno colombiano para las próximas semanas se nubla un poco debido a que la canciller Rosa Villavicencio aún no cuenta con visa estadounidense. Esta situación pone en entredicho su participación en dos compromisos diplomáticos de alto nivel que se desarrollarán en Estados Unidos, entre ellos una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Casa Blanca tendría lista la visita de Delcy Rodríguez a Washington: ¿habrá reunión con Trump?)

Cabe recordar que Colombia tiene previsto intervenir el próximo viernes 23 de enero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo del que es miembro no permanente. Días después, el 3 de febrero, se llevará a cabo el primer encuentro cara a cara entre Petro y Trump en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones públicas y diferencias en temas sensibles como migración, política antidrogas y cambio climático.

Ya Villavicencio había sido incluida inicialmente en ambas delegaciones oficiales, pero su ausencia de visa impide confirmar su desplazamiento. La funcionaria renunció a ese documento en septiembre de 2026, cuando el entonces gobierno de Trump retiró la visa al presidente Petro, en un gesto de respaldo político. Aunque el proceso para recuperar el permiso fue iniciado tras el restablecimiento del diálogo bilateral, aún no hay respuesta definitiva.

Lee También

(Vea también: Ecuador impone aranceles del 30 % a importaciones de Colombia y señala al Gobierno Petro)

Por su parte, la canciller confirmó que el trámite continúa en manos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. “Yo estoy en el trámite y espero que hoy nos den ya la respuesta”, señaló en entrevista con La FM, al tiempo que aclaró que el presidente no enfrenta ningún obstáculo para atender la invitación oficial.

Si no va la canciller a la reunión de Petro y Trump, ¿quién la reemplazará?

Ante la posibilidad de que el documento no llegue a tiempo, el Gobierno evalúa que el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir asista al Consejo de Seguridad de la ONU en representación del país. En cuanto al encuentro en Washington, Petro estaría acompañado por otros miembros de su gabinete, entre ellos los ministros de Justicia y Defensa.

Lee También

Sobre los temas del diálogo bilateral, Villavicencio adelantó que el mandatario colombiano abordará asuntos energéticos, incluyendo la importación de gas y la articulación regional con Venezuela y Panamá. Además, se tratarán la cooperación antidrogas, la situación política venezolana y la solicitud de reconsiderar la descertificación de Colombia y la inclusión de altos funcionarios en la Lista Clinton.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.