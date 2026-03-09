El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia por la comercialización ilegal de un suplemento dirigido a niños llamado ‘Hansure Kids’, el cual se promociona como producto para la salud infantil, pero no cuenta con autorización para venderse en el país.

De acuerdo con la entidad, el producto no aparece registrado en las bases oficiales del Invima, lo que significa que no ha sido evaluado ni aprobado por la autoridad sanitaria. Además, el número de registro sanitario que aparece en su publicidad no existe, por lo que se considera una información falsa.

Según informó Blu Radio, el organismo también detectó que el supuesto fabricante, identificado como ‘Laboratorio Pronarcol’, tampoco figura en los registros oficiales, lo que provoca dudas sobre su origen, proceso de producción y control de calidad. Por estas irregularidades, el suplemento fue catalogado como producto fraudulento según la normativa sanitaria colombiana.

Riesgos para la salud de los niños al consumir ‘Hansure Kids’

La entidad advirtió que consumir este tipo de productos puede representar riesgos para la salud, ya que se desconoce su composición y las condiciones en las que fue elaborado. Entre los posibles efectos adversos se mencionan molestias digestivas, alteraciones estomacales, hipoglucemia y reacciones desfavorables al combinarse con otros medicamentos o alimentos.

Ante esta situación, la entidad recomendó no comprar ni consumir “Hansure Kids”, pese a que en sus etiquetas parece con el registro M-810329-6. Asimismo, indicó que las personas que ya lo estén utilizando deben suspender su uso y consultar con un profesional de la salud si presentan síntomas.

También, la citada entidad invitó a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario de los productos en la página oficial del Invima antes de adquirirlos, según informó la emisora.

¿Cómo verificar si un suplemento tiene registro del Invima antes de comprarlo?

Antes de adquirir un suplemento, especialmente si está dirigido a niños, es recomendable comprobar que el producto cuente con registro sanitario vigente. Este registro certifica que el producto fue evaluado por la autoridad sanitaria y que cumple con requisitos de calidad, seguridad y etiquetado para su comercialización en Colombia.

Para hacerlo, los consumidores pueden ingresar al portal oficial del Invima y utilizar el buscador de registros sanitarios. Allí es posible consultar el nombre del producto, el número de registro o el laboratorio fabricante. Si el suplemento está autorizado, el sistema mostrará información como el titular del registro, la categoría del producto y su estado (vigente, vencido o cancelado).

Otra recomendación es revisar cuidadosamente la etiqueta y la publicidad del producto. Los suplementos legales deben mostrar de forma clara el número de registro sanitario, el fabricante o importador, y la información nutricional o farmacéutica correspondiente. Si estos datos no aparecen, están incompletos o generan dudas, es preferible evitar su compra.

También es importante desconfiar de productos que prometen efectos exagerados o resultados rápidos, especialmente cuando se promocionan únicamente a través de redes sociales, mensajería instantánea o páginas sin información clara del proveedor.

Finalmente, ante cualquier sospecha, los ciudadanos pueden reportar el producto a las autoridades sanitarias para que sea investigado. Este tipo de verificaciones previas ayuda a reducir el riesgo de adquirir suplementos de origen desconocido o que no cumplen con los controles exigidos en el país.

