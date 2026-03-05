El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía luego de identificar la comercialización fraudulenta de un producto denominado Agua Fresh Life, el cual estaría siendo vendido en el país con un registro sanitario vencido.

Según informó la entidad, la situación fue detectada gracias a una denuncia ciudadana y a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que adelanta de manera permanente la Dirección de Alimentos y Bebidas del instituto.

De acuerdo con la información oficial, el producto presenta el registro sanitario RSA-001224-2016, el cual ya se encuentra vencido. Bajo la normatividad sanitaria vigente en Colombia, cualquier alimento o bebida que se comercialice sin contar con un registro sanitario válido se considera un producto fraudulento, por lo que su distribución y venta quedan prohibidas en todo el territorio nacional.

Ante este hallazgo, el Invima hizo un llamado urgente a la población para que se abstenga de comprar o consumir el producto, ya que no cuenta con la autorización sanitaria vigente que garantice su calidad, seguridad e inocuidad para los consumidores.

Asimismo, la entidad recomendó que las personas que hayan adquirido Agua Fresh Life suspendan de inmediato su consumo y reporten el caso ante las autoridades sanitarias correspondientes en su región.

Este tipo de reportes ciudadanos, explicó el instituto, son fundamentales para detectar irregularidades en el mercado y fortalecer las acciones de control sanitario.

Como parte de las medidas adoptadas tras la alerta, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales hacer una búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales, supermercados, tiendas y otros puntos de venta donde pueda estar siendo ofrecido al público.

Además, las autoridades sanitarias locales deberán reforzar las labores de inspección en los establecimientos bajo su jurisdicción y difundir esta alerta sanitaria a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar que más personas adquieran el producto.

El organismo también reiteró el llamado a distribuidores y comercializadores para que se abstengan de vender o distribuir este producto dentro del país. En caso de que sea encontrado en el mercado, los establecimientos podrían enfrentar las medidas sanitarias correspondientes, que incluyen decomisos, sanciones administrativas y otras acciones contempladas en la legislación sanitaria colombiana.

Las autoridades recordaron que el registro sanitario es un requisito obligatorio para la comercialización de alimentos y bebidas en Colombia, ya que garantiza que los productos cumplen con las condiciones de calidad, seguridad y procesos de producción exigidos por la normativa vigente.

El Invima aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades territoriales para fortalecer el sistema sanitario del país. Estas acciones buscan proteger la salud de los consumidores y asegurar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares establecidos.

La entidad también reiteró su compromiso con la transparencia y con el fortalecimiento de la regulación sanitaria en Colombia, un proceso que busca alinearse con estándares internacionales y consolidar al país como un referente regional en materia de vigilancia y control de alimentos, medicamentos y bebidas.

