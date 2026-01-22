Si está afiliado al Régimen Subsidiado de la Nueva EPS y quieres retirarte de esta Entidad Promotora de Salud por Internet en 2026, es importante conocer que el proceso no es un simple clic de “eliminar cuenta”, sino que se trata de una novedad de afiliación que implica actualizar su estado ante el sistema de salud colombiano y, en algunos casos, gestionar un traslado a otra EPS o un retiro formal del régimen.

Cómo hacerlo y qué debe tener en cuenta:

1. ¿Qué es una novedad de afiliación y qué implica retirarse?

Cuando un afiliado realiza un cambio en su estado dentro del sistema de salud —como retirarse de una EPS o solicitar traslado a otra— se considera una “novedad de afiliación”. Estas novedades modifican el estado de afiliación, la condición del afiliado o su pertenencia a un régimen de salud.

En el caso de la desafiliación del régimen subsidiado, esto puede reflejarse como:

Cancelación del subsidio en salud, si ya no cumple con los requisitos para permanecer en ese régimen;

Traslado a otra EPS, si decide cambiar su administradora de salud.

Retiro del sistema, en casos específicos como fallecimiento o ingreso a un régimen distinto.

2. Solicita la novedad por Internet mediante el SAT

La forma más rápida de tramitar el retiro o traslado sin desplazarse físicamente es a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), el portal oficial de consulta y gestión de afiliaciones en Colombia.

Pasos básicos para hacerlo en línea:

Ingresa al portal del SAT en la dirección oficial: https://miseguridadsocial.gov.co (sitio designado por el Ministerio de Salud).

Allí podrá acceder con sus datos personales para consultar el estado actual y generar novedades de servicio.

En el menú seleccione la opción de “Afiliaciones / Registro de novedades”.

Dentro de ese módulo podrá elegir retiro del régimen subsidiado o traslado a otra EPS según lo que requieras.

Complete el formulario con sus datos personales y la novedad que desea registrar (por ejemplo, “retiro del régimen subsidiado”).

Tip: tenga a la mano el número de documento de identidad y el motivo de su retiro o traslado, ya que el sistema puede solicitarlo para procesar el trámite.

Envíe la solicitud y conserve el comprobante o número de radicación que se entrega el sistema. Esto le servirá para hacer seguimiento o presentar recursos si fuera necesario.

3. Otras opciones de canales si necesitas apoyo

Si tiene dificultades con el proceso por Internet o no puede acceder al SAT por cualquier motivo, también puede gestionar la novedad de afiliación a través de:

Llamada telefónica al número gratuito nacional para afiliados del régimen subsidiado: 01 8000 952000.

Oficinas de atención al afiliado de Nueva EPS, que pueden orientarlo sobre cómo reportar tu retiro o traslado.

Promotor Integral de Salud asignado al municipio o ciudad, que puede asistirlo en la radicación de novedades.

4. ¿Qué pasa después de solicitar la desafiliación?

Una vez que radica la novedad de retiro, cancelación o traslado, su estado de afiliación se actualiza en el sistema. Puede verificar su estado ingresando nuevamente al SAT o consultando directamente con Nueva EPS mediante sus líneas de atención.

En el caso de traslado a otra EPS, es posible que deba esperar un tiempo determinado para que el cambio se refleje y empiece a operar en la nueva entidad; si simplemente se retira del régimen subsidiado, tendrá que asegurarse de cumplir los requisitos con su nuevo régimen o EPS elegida.

