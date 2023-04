En Colombia, las personas afiliadas a una Entidad Promotora de Salud (EPS) tienen derecho a hacer traslado a otra por diversos motivos desde la comodidad del hogar o en una sede.

Si usted es independiente y mensualmente cotiza al Sistema de Seguridad Social para asegurarse de que con su EPS lo atenderán bajo alguna eventualidad o para citas de control puede pasarse a otra entidad de salud de su preferencia, pero bajo ciertas condiciones.

El Ministerio de Salud establece bajo qué requisitos usted puede llevar a cabo el traslado, por ejemplo, de Sanitas a Compensar para que al momento de visitar un hospital pueda ser atendido y los gastos cubiertos por la EPS.

¿En qué condiciones puedo hacer el traslado de EPS?

Mínimo debe cumplir 12 meses de permanencia en una EPS para poderse transferir a otra con la que encuentre mejores servicios o lo atienda en el hospital de su preferencia, al igual que para los beneficiarios, en este caso es traslado voluntario.

Si en la ciudad de su residencia la entidad deja de prestar el servicio podrá acudir a otra y afiliarse para seguir cotizando salud y pensión en el Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando reporte la novedad.

El cotizante y sus beneficiarios no pueden estar hospitalizados en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) como una clínica al momento de realizar la solicitud de cambio de EPS.

Finalmente, el Ministerio de Salud aclara que se puede realizar si se presentan casos de deficiente prestación o suspensión por parte de la EPS o la red prestadora debidamente comprobados.

“Este trámite es totalmente gratis y lo puede realizar cualquier persona que está afiliada a una EPS y que desee cambiarse o si se encuentra inconforme con el servicio prestado por la entidad de salud”, afirmó Iván David Mesa Cepeda, director de Aseguramiento en Salud.

Por otro lado, el director explicó que desde el 2018 el Ministerio de Salud y Protección Social puso a disposición de los afiliados el portal de internet para hacer los trámites de su seguridad social www.miseguridadsocial.gov.co

¿Me pueden rechazar la solicitud?

Sí, el traslado no será exitoso si usted no está al día en pago de prestaciones, cuotas moderadoras por cada cita médica o en copagos, por ello debe asegurarse de revisar su ingreso base de cotización (IBC) si es trabajador independiente y de que su empresa le reste lo de prestaciones sociales si cuenta con contrato que no sea por prestación de servicios.

Diversas EPS han mejorado su capacidad resolutiva, su gestión de riesgos, y se han comprometido con el cuidado de sus afiliados y beneficiarios, debido a que están el ojo del huracán con la reforma a la salud que plantea el presidente Gustavo Petro.

Respecto al Régimen Subsidiado, un afiliado que haya permanecido como mínimo durante un año en la EPS, podrá manifestar libremente su voluntad de traslado a otra durante cualquier mes si se encuentra inconforme con el servicio.

También lo puede hacer para elegir una EPS-S que le preste servicios más cerca de su residencia siempre y cuando esté en Capital Salud o en COOSALUD.