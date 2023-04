A la espera de directrices en torno al traslado de los usuarios y con inquietudes, e incluso preocupaciones por las deudas que deja, se encuentran los centros médicos de la región, y de los otros siete departamentos de Colombia donde operaba la EPS Ecoopsos, luego que Ulahí Beltrán López, superintendente Nacional de Salud, anunciara su liquidación a raíz de “la reiteración y acumulación de deficiencias” evidenciadas en la protección de sus 356.845 afiliados.

“La situación a la que llegó la EPS Ecoopsos es otra muestra del incumplimiento sistemático de la garantía al derecho de la salud por parte de estas entidades administradoras de recursos públicos que ponen en riesgo la prestación de los servicios y la integridad de los ciudadanos”, señaló Beltrán López.

Y es que conforme reseñó la Supersalud, vía comunicado, las acreencias ascendieron a $ 257.980 millones del total de los pasivos, siendo 211.857 millones correspondientes a la prestación de los servicios de salud, insumos y medicamentos.

Así las cosas, la entidad indicó que la población afiliada será trasladada en los próximos días a EPS receptoras que, cabe decir serán designadas por el Ministerio de Salud, y deberán garantizar la continuidad de los servicios.

Panorama en Tolima por liquidación de Ecoopsos

Ante la situación, el centro médico más importante en la región, el hospital Federico Lleras Acosta, informó que actualmente el valor que adeuda la EPS corresponde a $ 9.814.995.456, en el que se incluye, además, recursos que están pendientes por facturar, es decir, $ 523.029.432.

Sin embargo, la institución rememoró que dada la toma de posesión de los bienes. haberes y negocios de la que era sujeto Ecoopsos, por parte de la Supersalud, desde el pasado 12 de diciembre de 2022, ya se habían establecido compromisos de pago.

Así las cosas, se trajo a colación un monto de $ 1.200.000,000, en materia de valor promedio, con el cual se venía cumpliendo hasta marzo pasado. En ese sentido, el hospital espera que el presente mes se registre el pago de $ 1.600.420.220, recursos postulados por la EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

“Igualmente, durante el primer trimestre del 2023, el Hospital Federico Lleras Acosta, a la cabeza de su Gerente Luis Eduardo González, había adelantado gestiones de conciliación y depuración de cartera para el reconocimiento de acuerdos de pago por valor de $4.803 millones de pesos y aplicación de los mismos hasta el 3 de marzo de 2023 a fin de darle un manejo y solución a lo adeudado ante una posible liquidación de la EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud)”, subrayó el centro médico.

Teniendo en cuenta que la EPS, de acuerdo con información del Federico Lleras, operaba en 28 municipios de la región, lo que se traducía a cobijar a 51.006 personas, siendo 49.529 quienes hacen parte del régimen subsidiado, acotó que actualmente cuenta en sus instalaciones con 23 pacientes hospitalizados en distintos servicios, y a quienes se les está garantizando la atención, en su concepto, hasta que se les sea asignada una nueva EPS.

“A partir de este 13 de abril el hospital sólo atenderá las urgencias vitales a esta población, en cuanto a la población vulnerable como materna y alto costo se continuará la atención con cargo a los gastos administrativos de la EPS en liquidación siempre y cuando se establezca el acuerdo con el agente especial interventor designado por la Supersalud en el cual se busca garantizar el pago de los servicios prestados durante esta transición, en la cual queden asignados los afiliados a otras EPS por parte del Ministerio de Salud”, apostilló el centro médico.

Por su parte, Sara Maritza Campos Angarita, gerente del hospital San Juan Bautista de Chaparral, aseveró que diferentes instituciones se encuentran ante un panorama preocupante y más, teniendo en cuenta, el caso del centro médico que lidera, toda vez que la liquidación de Ecoopsos representa un desafío más en medio de la tarea de lograr ‘equilibrio’ en las finanzas.

“Venimos de liquidación en liquidación”, dijo la doctora al traer a colación lo acaecido con Medimás, situación que derivó, en su concepto, en una deuda de $ 3.700 millones, y que aún no se subsana.

Asimismo, precisó que en Chaparral, Ecoopsos tenía alrededor de 13 mil usuarios, y actualmente adeuda $ 5.700 millones. A su vez, contó que el último giro efectuado el 30 de marzo a través de la Adres, y relacionado con la EPS, correspondió a $ 600 millones, recursos destinados, en su concepto, para el pago de la nómina.

“Ayer (el miércoles) estaba abierta la plataforma y decidimos cargar todo lo que más pudiéramos de lo que se había facturado hasta ayer (miércoles), sin embargo la plataforma no permitió la radicación exitosa”, reseñó Campos Angarita.

Y agregó: “La gente llega, empieza a escuchar que se liquidó, entonces dicen no me van a atender, pero desde gerencia la directriz ha sido atender a la población, eso se tendrá que resolver más adelante, pero no podemos afectar la prestación del servicio”.

La mayoría de usuarios de Ecoopsos pertenecían a población en condiciones vulnerables de los departamentos como Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Boyacá, Meta y Córdoba.

De acuerdo con la Supersalud, se convierte en la cuarta EPS liquidada en el actual Gobierno.