La Nueva EPS informó que enfrenta embargos judiciales superiores a $2,1 billones, una cifra que calificó como inédita y que compromete la estabilidad financiera de la entidad y la atención de más de 11,7 millones de usuarios en el país. La EPS explicó que las medidas fueron ordenadas por cuatro juzgados y afectan de forma directa el pago oportuno a prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos, lo que encendió las alertas dentro del sistema sanitario.

Según detalló la entidad, el monto embargado equivale al promedio de operación de un mes completo, situación que la llevó a informar a las autoridades de control y a pedir la intervención urgente de los organismos competentes. La Nueva EPS precisó que cerca del 80 % de los prestadores afectados corresponden a las principales instituciones privadas del país, lo que amplifica el impacto de las decisiones judiciales sobre la red de atención.

La EPS también señaló que las medidas judiciales bloquearon cuentas bancarias y limitaron el acceso a recursos de tesorería, reduciendo su capacidad para cumplir obligaciones con una red cercana a 5.000 prestadores en todo el territorio nacional. La mayoría de los embargos, añadió la entidad, proviene de demandas interpuestas por 95 Instituciones Prestadoras de Salud, en su mayoría privadas, lo que mantiene congelados recursos clave para la operación diaria.

Durante una sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que más de $2 billones permanecen embargados por decisiones judiciales, situación que incide en el pago de medicamentos y otros insumos esenciales. El funcionario advirtió que este escenario afecta derechos fundamentales y sostuvo que “los fondos retenidos forman parte del funcionamiento operativo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes”.

El funcionario no dejó de lado las críticas a los jueces que consideran estos recursos como utilidades o gastos administrativos, teniendo en cuenta que los pagos estaban frenados. “Retenidos por jueces corruptos de la nación y no hay poder humano que uno pueda hacer, que tiene bloqueada a la Nueva EPS”, dijo Jaramillo.

La Nueva EPS insistió en que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación tienen esa protección constitucional y legal, aunque varios despachos judiciales procedieron con los embargos al considerar que correspondían a otros conceptos.

