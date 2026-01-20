Con el aval del Partido Demócrata Colombiano (PDC), Miguel Uribe Londoño, padre del célebre exsenador Miguel Uribe Turbay —asesinado prematuramente durante el inicio de su carrera política—, ha confirmado su regreso a la carrera presidencial de Colombia en 2026. Según reportó la revista Semana, este respaldo se ha dado después de que Uribe Londoño decidió salir del Centro Democrático a causa de conflictos internos.

La figura del exsenador ha sido clave en la fundación del Centro Democrático, y no ha estado ausente en el panorama político incluso tras las dificultades personales. Habiendo completado una serie de viajes a Estados Unidos, donde entró en contacto con líderes políticos de diferentes sectores, Uribe Londoño ha seguido fortaleciendo su red internacional, todo esto comprometido con la idea de honrar a su hijo, quien considera un “mártir” de la doctrina conservadora.

La ruptura con el Centro Democrático ocurrió a principios de diciembre de 2025, cuando Uribe Londoño decidió retirarse a raíz de frustraciones surgidas por diferencias con sus competidores y una decisión del partido que lo dejó al margen del proceso interno. “Equivocados los dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. No reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes”, afirmó en su momento Uribe, como citó la revista.

El nuevo camino de Uribe Londoño es una postura independiente, considerando ir directamente a la primera vuelta electoral del 31 de mayo de 2026, sin dar participación en las consultas internas el 8 de marzo. Esta movida revelada por el citado medio, puede repercutir en el panorama de la derecha colombiana, ya que de momento se encuentra dividida y sin un líder absoluto.

El respaldo del PDC, una colectividad afrodescendiente vinculada con los valores de las comunidades palenqueras, resulta en una apertura de caminos para Uribe Londoño, quien pudo reactivar su equipo de campaña y enfrentarse con renovada energía al variado escenario electoral.

Como factor añadido, el doloroso contexto familiar del último Uribe. Como padre de Miguel Turbay y esposo de la fallecida Diana Turbay Quintero, la candidatura de Londoño está cargada de emotividad y recuerdo. Su participación en las elecciones es un hito simbólico y un llamado a permanecer fieles a los valores que su hijo representaba.

