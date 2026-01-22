Un dictamen de toxicología en poder de la Fiscalía, revelado en por Noticias RCN, se convirtió en una de las pruebas más contundentes dentro de la investigación por la muerte de dos menores de edad en el norte de Bogotá, tras consumir frambuesas envenenadas con talio. El documento no solo confirma la presencia del químico, sino que detalla una concentración extremadamente alta, considerada letal desde el punto de vista médico-legal.

(Lea también: Vinculan a otra mujer al caso de las frambuesas con talio; domiciliario la expuso en testimonio)

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2025, cuando a una vivienda del barrio Los Rosales, en el norte de la capital, llegó un domicilio con unas frambuesas. Según el análisis forense, los investigadores evaluaron tres elementos que consumieron las menores: galletas, café y frambuesas bañadas en chocolate.

El dictamen de toxicología es claro en descartar dos de los productos. En las galletas horneadas y en el café no se detectaron sustancias tóxicas ni compuestos investigados. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente al analizar las frambuesas.

De acuerdo con el informe: “En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 microgramos por mililitro (20 mg/l)”.

El hallazgo fue aún más grave al revisar el contenido gástrico de las menores, donde también se encontró talio en una concentración superior a 20 ug/ml, lo que confirma que el químico fue ingerido y absorbido por el organismo.

Dosis de talio en caso de niñas envenenadas en Bogotá

Para dimensionar la gravedad del hallazgo, el noticiero consultó a Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal, quien explicó el impacto médico-legal de esos niveles.

“A nivel médico-legal podemos demostrar que concentraciones superiores a 6 miligramos de talio pueden llegar a ser mortales de manera inmediata, a pesar de que 1 gramo hacia adelante se considera extremadamente tóxico”, señaló el experto.

Esto significa que la cantidad detectada en las frambuesas y en el organismo de las víctimas superó ampliamente los niveles asociados a la muerte, reforzando la tesis de que no se trató de una contaminación accidental, sino de una exposición deliberada a una sustancia altamente peligrosa.

El documento de toxicología se convirtió en una pieza central del proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien es investigada por el delito de homicidio agravado. Según la Fiscalía, la severidad de la concentración encontrada constituye un agravante determinante, tanto por el tipo de sustancia utilizada como por las víctimas involucradas.

Actualmente, Guzmán Castro se encuentra en Reino Unido, a la espera de que avance su proceso de extradición a Colombia, donde deberá responder ante la justicia por este caso que ha provocado profunda conmoción nacional.

