El caso del envenenamiento con talio a través de frambuesas, un agresivo veneno que desencadenó la muerte a dos menores en una zona residencial de Bogotá, sigue aconteciendo hechos significativos en el desarrollo de la investigación. Continuamente, diversos medios colombianos desvelan nuevas pruebas y mensajes entre las personas involucradas en la entrega de la fruta contaminada.

Sorprendentemente, los intercambios de mensajes entre el repartidor encargado del domicilio y Zenaida Vargas Pava, quien se identifica como la coordinadora del envío del paquete, han sido desvelados por la Fiscalía. Por otro lado, Zulma Guzmán, la principal sospechosa y oriunda de la capital del país, se encuentra bajo arresto en el Reino Unido, aguardando su extradición a Colombia para enfrentar los cargos por homicidio y tentativa de homicidio agravado, como indicó Noticias RCN.

“Buenas noches, acabé de hacer la entrega”, expresó el repartidor en uno de los mensajes enviados a Zenaida Vargas Pava, a lo que ella respondió: “De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe”. Este intercambio de mensajes, muy breve pero lleno de significado, da fuerza a la cadena de custodia de las frutas envenenadas al confirmar la entrega efectiva de las mismas, según el noticiero.

Además de los mensajes, el repartidor proporcionó declaraciones reveladoras sobre el pedido y quienes lo hicieron. Reveló que el pedido se hizo a nombre de Jeisson Rosas, quien se describió a sí mismo como asesor espiritual y allegado a Zulma Guzmán. No obstante, el paquete fue entregado por Zenaida Vargas, en una bolsa sellada que no levantó ninguna sospecha inicial por ser una práctica común en las entregas de alimentos.

El desarrollo de este caso ha revelado cómo la mente maestra detrás del envío de las frambuesas envenenadas Zulma Guzmán fue encontrada y arrestada en Londres gracias a la cooperación de Interpol. Actualmente, Guzmán está detenida en la prisión HMP Bronzefield, mientras se procede a su extradición a Colombia.

El importante avance de la investigación, desde la identificación de la fruta envenenada hasta encontrar a los responsables, pone de manifiesto la eficacia y profesionalismo de las autoridades colombianas y la colaboración internacional para resolver este caso que ha conmocionado a toda Bogotá.

