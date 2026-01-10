En noviembre del año pasado, la empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro expresó por chat a un allegado su preocupación por verse vinculada a un doble homicidio y aseguró no contar con recursos económicos para pagar un abogado que indagara su situación. En ese momento, afirmó que ni siquiera podía obtener sus antecedentes judiciales y que desconocía el alcance del proceso en su contra.

Sin embargo, de acuerdo con El Tiempo, Guzmán Castro habría contratado recientemente a una de las abogadas con más reputación de Londres para intentar frenar su extradición a Colombia. La empresaria es señalada como presunta autora o cómplice del homicidio de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá, ocurrido en abril de 2025, caso que también dejó graves secuelas de salud en otros dos menores.

De acuerdo con la fiscal del caso en Colombia, Elsa Cristina Reyes, hasta diciembre pasado ningún abogado se había presentado ante la Fiscalía en representación de Guzmán Castro, según el medio citado. Incluso, dos penalistas contactados telefónicamente desde Europa habrían rechazado asumir su defensa, lo que evidenciaba la complejidad y sensibilidad del proceso judicial.

Ahora, la estrategia defensiva habría cambiado, pues Guzmán contaría con una reconocida abogada en Londres que la acompañaría ante el tribunal de Westminster y con un abogado de oficio en Bogotá, donde se adelanta el proceso en su contra como persona ausente. La Fiscalía sostiene que posee elementos probatorios que apuntan a que la empresaria habría usado maniobras engañosas para enviar frambuesas con talio a la familia De Bedout Graham.

El presunto móvil del crimen estaría relacionado con una relación extramatrimonial que Guzmán Castro sostuvo con el economista Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas. Esa conexión sería el hilo conductor de los homicidios y de la tentativa contra otros miembros de la familia.

La abogada que asumiría la defensa en Londres sería Katy Smart, jurista reconocida por su experiencia en litigios complejos y por frenar extradiciones solicitadas por países europeos. Smart ha participado en casos en los que se han alegado riesgos para la salud mental de los acusados, argumento que también podría aparecer en la estrategia de Guzmán, quien fue rescatada del río Támesis en diciembre pasado tras un presunto intento de suicidio.

