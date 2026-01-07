El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro dio un nuevo giro en el Reino Unido, luego de que la mujer manifestara formalmente que no acepta ser extraditada a Colombia, donde es requerida por la Fiscalía General de la Nación para responder por la muerte de dos menores de edad en Bogotá, quienes fallecieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio.

La diligencia se llevó a cabo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres. Durante la audiencia inicial, la requerida expresó de manera explícita su negativa a ser enviada al país, decisión que activó el procedimiento ordinario de extradición. Ante esta postura, la jueza distrital ordenó que Guzmán permanezca bajo detención preventiva, medida que actualmente se cumple en el centro penitenciario HMP Bronzefield.

Según se conoció, en esta primera comparecencia no se presentó ninguna solicitud de libertad bajo fianza, por lo que la mujer continuará privada de la libertad mientras avanzan las siguientes audiencias, enfocadas en la gestión y el análisis jurídico de la solicitud de extradición elevada por las autoridades colombianas. Los cargos que sustentan el requerimiento incluyen homicidio y tentativa de homicidio.

Los hechos que dieron origen a este proceso se remontan al 3 de abril de 2025, cuando dos adolescentes de 13 y 14 años, compañeras de colegio, se encontraban en la vivienda de una de ellas. Allí consumieron unas frambuesas que habían llegado como un obsequio. Días después, ambas menores fallecieron y los análisis forenses confirmaron que la causa de muerte fue envenenamiento con talio, una sustancia altamente tóxica.

La investigación adelantada por la Fiscalía sostiene que el envío de las frambuesas estaría vinculado directamente a Guzmán Castro, quien desde entonces se convirtió en la principal sospechosa del caso.

De acuerdo con las autoridades, tras conocerse la muerte de las menores, la mujer habría salido de Colombia con destino a Argentina, donde desarrollaba actividades comerciales. Con base en estos movimientos, la Fiscalía solicitó la emisión de una circular roja de Interpol para lograr su localización fuera del país.

El 17 de diciembre, Guzmán fue ubicada en cercanías del río Támesis, en Londres. Inicialmente recibió atención médica y, una vez verificado su estado de salud, Interpol le notificó formalmente la retención provisional, en un procedimiento que contó con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional.

Aunque desde meses atrás las autoridades manejaban la hipótesis de que la mujer se encontraba en la capital británica, fue solo hasta entonces que se logró su ubicación y aprehensión. Ahora, con su negativa a la extradición, el caso entra en una fase más compleja, que podría extenderse mientras la justicia británica evalúa la solicitud presentada por Colombia.

