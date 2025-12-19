La captura de Zulma Guzmán Castro en Londres volvió a poner en primer plano uno de los casos más estremecedores de 2025 y abrió, además, un nuevo capítulo judicial que podría terminar con una de las condenas más altas previstas en la legislación colombiana.

La empresaria, de 54 años, es señalada como la principal responsable del envenenamiento de dos menores que murieron por consumir frambuesas contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico.

El hallazgo de Guzmán Castro en el Reino Unido se produjo luego de que fuera rescatada de las aguas del río Támesis, en inmediaciones del puente de Battersea, tras una llamada que alertó a la Policía de Londres sobre una mujer en aparente situación de peligro.

Aunque inicialmente el procedimiento se atendió como un rescate, las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de la mujer buscada por la justicia nacional, quien tenía en su contra una orden de captura vigente y una Notificación Roja de Interpol emitida a comienzos de diciembre. Según la información oficial, Guzmán habría salido de Colombia y se desplazó por países como Brasil y España antes de llegar al Reino Unido el pasado 11 de noviembre, pese a estar prófuga.

Con su ubicación y el inicio de actuaciones judiciales ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, el escenario penal que enfrentaría en Colombia empezó a tomar forma. De acuerdo con el Código Penal colombiano, la Fiscalía podría imputarle el delito de homicidio agravado por la muerte de las dos niñas, una conducta que, por sí sola, contempla penas que pueden llegar hasta los 40 años de prisión.

No obstante, el panorama se agrava considerablemente al tener en cuenta las circunstancias del caso. Las víctimas eran menores de edad, lo que constituye un agravante, y el expediente incluye además presuntas tentativas de homicidio contra otras dos personas que también resultaron intoxicadas con el talio: otro menor, que sufrió graves afectaciones a su salud, y el hermano de una de las niñas fallecidas, quien permaneció hospitalizado durante cerca de dos meses.

En ese contexto, fuentes judiciales han explicado que, de prosperar todas las imputaciones y demostrarse la responsabilidad de Guzmán Castro en cada uno de los hechos, la condena podría escalar hasta los 60 años de cárcel, el máximo previsto en Colombia para este tipo de delitos acumulados.

Caso de frambuesas con talio: ¿por qué acusan a Zulma Guzmán?

Antes de que se confirmara su captura en Londres, la Fiscalía General de la Nación ya había revelado avances sustanciales en la investigación. En un comunicado emitido a comienzos de diciembre, el ente acusador detalló que las pruebas recolectadas por fiscales de la Unidad de Vida y agentes del CTI, junto con los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, establecieron que las víctimas consumieron frambuesas contaminadas con talio, enviadas a la vivienda familiar como un supuesto regalo.

La Fiscalía precisó que el envío se hizo a través de una empresa de mensajería y que, posteriormente, se determinó que el supuesto obsequio no provenía de una fuente legítima. Según el ente investigador, Guzmán estaría directamente vinculada con la coordinación y entrega del alimento contaminado, lo que refuerza la hipótesis de un acto planeado y deliberado.

