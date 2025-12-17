La captura de Zulma Guzmán Castro en Londres, este 17 de diciembre, abrió un nuevo capítulo en uno de los casos más impactantes de 2025 en Colombia: la muerte de dos niñas de 13 años que consumieron frambuesas contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, en Bogotá.

De acuerdo con el diario The Sun, Guzmán Castro, de 54 años, fue ubicada luego de un episodio en la capital británica. Según el medio, la policía recibió en la mañana del martes 16 de diciembre una llamada alertando sobre la presencia de una “mujer en apuros” en el puente Battersea, sobre el río Támesis. Uniformados acudieron al lugar y lograron rescatarla del agua y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial.

Horas después, las autoridades confirmaron que se trataba de Zulma Guzmán Castro, ciudadana colombiana contra quien pesa una circular roja de Interpol, emitida a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El Daily Mail precisó que la mujer sufrió algunas lesiones leves producto del incidente en el río, pero aclaró que no son de gravedad ni ponen en riesgo su vida.

Más allá del episodio en el Támesis, la atención se centró en el camino que habría seguido Guzmán antes de llegar al Reino Unido. Según información publicada por la prensa británica, la empresaria ingresó a territorio británico el pasado 11 de noviembre, tras haber pasado por Argentina, Brasil y España, en lo que las autoridades interpretan como un intento de evadir a la justicia colombiana mientras avanzaba la investigación por el envenenamiento.

El recorrido coincide con los tiempos de la investigación en Colombia. Para ese momento, la Fiscalía ya había recopilado un robusto material probatorio que la señalaba como presunta responsable del envío de las frambuesas con talio, supuestamente como parte de un crimen pasional, hipótesis que cobró fuerza tras conocerse su relación sentimental con el esposo de la madre de una de las menores fallecidas, quien también murió años atrás tras una intoxicación con el mismo metal.

Caso de Zulma Guzmán: empresaria sería extraditada en los próximos días

A comienzos de esta semana, y ante la confirmación de que Guzmán se encontraba en territorio británico, un Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra. Por esta razón, una vez los médicos determinen que su estado de salud es estable, la mujer será puesta bajo custodia de las autoridades del Reino Unido, detalló El Tiempo.

Según los procedimientos judiciales, tras hacerse oficial su detención, Guzmán deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se adelantará una audiencia de extradición.

En esa diligencia se evaluará la solicitud presentada por Colombia para que sea enviada al país y responda ante la justicia por la muerte de las dos menores y el intento de homicidio de otras dos personas que también consumieron los alimentos contaminados, precisó el citado medio.

Pese a la gravedad de las acusaciones y a la orden de captura internacional, Guzmán Castro ha insistido en su inocencia. En una entrevista concedida a Focus Noticias, antes de ser ubicada en Londres, aseguró que todo se trata de un montaje para afectar su buen nombre y negó cualquier responsabilidad en los hechos.

