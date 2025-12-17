Cuando se habla de las Bermudas, el imaginario colectivo suele viajar de inmediato al famoso triángulo, a historias de barcos desaparecidos y a teorías paranormales que han sobrevivido durante décadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Maduro, duro contra María Corina por fractura que tuvo al escapar de Venezuela: “Es una demonia”)

Sin embargo, la ciencia insiste en dejar esos relatos a un lado. El auténtico enigma de este archipiélago del Atlántico Norte no se encuentra en la superficie ni en el cielo, sino oculto bajo el océano, donde los geólogos han identificado una estructura rocosa que desafía las explicaciones tradicionales sobre cómo se forman y evolucionan las islas volcánicas.

Desde hace años, las Bermudas son consideradas una rareza geológica. Aunque su origen es volcánico, como el de muchas otras islas oceánicas, su relieve submarino conserva una elevación notable, a pesar de que su actividad volcánica cesó hace unos 31 millones de años. En condiciones normales, ese tipo de relieve debería haberse reducido de manera significativa con el paso del tiempo, algo que no ha ocurrido en este caso.

Lee También

¿Qué hay abajo de las Bermudas?

Un nuevo estudio científico aporta ahora una posible explicación a ese comportamiento atípico. Investigadores identificaron bajo la corteza oceánica de las Bermudas una capa de roca de aproximadamente 20 kilómetros de espesor, casi el doble de lo que suele observarse en otras islas volcánicas similares. El hallazgo fue publicado en la revista Geophysical Research Letters, especializada en ciencias de la Tierra.

Según explicó a Live Science William Frazer, sismólogo de Carnegie Science y autor principal del estudio, lo habitual es encontrar la corteza oceánica y, justo debajo, el manto terrestre. “Pero en las Bermudas hay otra capa situada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asienta el archipiélago”, señaló el investigador en el estudio.

Esta estructura adicional no solo resulta inusual por su tamaño, sino por el papel que podría estar jugando en la estabilidad del relieve submarino de la región.

Se viene un hilo 🧵 del cual explicaré qué tanto se sabe hoy en día sobre el temible Triángulo de las Bermudas. La extensa superficie interior cerca al millón de kilómetros cuadrados que forman un triángulo equilátero de 1.600 kilómetros de lado. pic.twitter.com/O6IZGa9Mle — José Tovar 🧵🧶 (@jtovarr) May 22, 2022

Estas formaciones son relativamente comunes en los océanos, pero lo extraño es que la elevación de las Bermudas permanezca prácticamente intacta tras decenas de millones de años sin vulcanismo activo.

En otros sistemas volcánicos oceánicos, como Hawái, el relieve elevado suele estar asociado a una fuente profunda de calor en el manto. Con el desplazamiento de las placas tectónicas, esa conexión térmica se pierde y el fondo marino empieza a hundirse de manera gradual. Ese patrón, ampliamente aceptado, no parece cumplirse en el caso de las Bermudas.

¿Cómo las ondas sísmicas revelaron la estructura oculta?

Para llegar a estas conclusiones, los científicos no realizaron perforaciones submarinas. En su lugar, analizaron ondas sísmicas provocadas por grandes terremotos lejanos, que fueron registrados por una estación sísmica ubicada en las Bermudas.

Al estudiar cómo estas ondas cambiaban de velocidad al atravesar diferentes materiales rocosos, los investigadores lograron “ver” la estructura del subsuelo hasta unos 50 kilómetros de profundidad. El análisis reveló dos límites internos claramente definidos, detectables por el comportamiento de las ondas, lo que confirmó la existencia de la capa rocosa anómala.

Los datos mencionados en el estudio sugieren que esta estructura se habría formado hace entre 30 y 35 millones de años, durante las últimas fases de actividad volcánica del archipiélago, cuando material del manto se habría inyectado en la corteza y luego se solidificó.

¿Dónde queda el Triángulo de las Bermudas?

El llamado Triángulo de las Bermudas es una región no oficial del Atlántico Norte que suele delimitarse entre Miami (Estados Unidos), Puerto Rico y las propias islas Bermudas.

Aunque ha sido objeto de innumerables teorías sobre desapariciones y fenómenos extraños, no existe reconocimiento científico ni geográfico formal de esta zona como un lugar anómalo.

Paradójicamente, el verdadero misterio de las Bermudas no está relacionado con brújulas ni naufragios, sino con una estructura geológica profunda, silenciosa e invisible, que está obligando a los científicos a replantear cómo funcionan algunos de los procesos más complejos del planeta Tierra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.