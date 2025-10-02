La dieta hiperproteica de cinco días, explicada por la nutricionista María Amaro a El Mundo, ha sido pensada como una estrategia breve para favorecer la pérdida de peso y reducir grasa corporal de forma controlada. Según advierte la especialista, este enfoque no debe prolongarse más allá de ese límite, ya que puede tener consecuencias negativas para la salud si se aplica sin seguimiento médico.

Esta dieta resulta útil no solo para bajar de peso rápidamente, sino también para romper estancamientos en planes prolongados, como parte de una preparación física específica o como método para controlar el apetito. Sin embargo, antes de empezar, la persona interesada debe pasar por una revisión médica que descarte patologías renales, hepáticas, cardiovasculares o metabólicas, ya que estas condiciones podrían hacerla incompatible.

Según detalla el medio citado, el plan alimenticio se basa en un 50-60 % de proteínas, 20-30 % de grasas saludables y entre un 10 y 20 % de hidratos de carbono complejos. Las comidas se deben repartir en tres ingestas principales y uno o dos refrigerios proteicos. Las fuentes recomendadas incluyen pollo, pescado, huevos, tofu, legumbres combinadas con cereales integrales y proteína vegetal en polvo. La cantidad de hidratos debe mantenerse al mínimo para favorecer un leve estado de cetosis, en el que el cuerpo usa la grasa como fuente de energía.

El ejercicio, clave en la dieta hiperproteica

También la falta de carbohidratos puede afectar el rendimiento físico y cognitivo si no se manejan correctamente. En caso de extender la dieta o aplicar mal las proporciones, podrían aparecer síntomas como fatiga, alitosis, náuseas y otros efectos secundarios. La hidratación, en este contexto, es clave: ayuda a eliminar compuestos nitrogenados, evita el estreñimiento y mitiga los efectos adversos del proceso metabólico.

Respecto al ejercicio físico, se debe incluir entrenamiento de fuerza y actividad aeróbica ligera para conservar masa muscular y potenciar los resultados. En condiciones óptimas, se puede perder entre 1,5 y 3 kilos, dependiendo del metabolismo y la retención de líquidos.

Ante síntomas como dolor intenso, deshidratación o mareos, El Mundo recomienda suspender la dieta y acudir al médico.

