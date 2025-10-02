El Invima lanzó una alerta nacional y ordenó el retiro inmediato de Vitafer en todas sus presentaciones, luego de indicar que el suplemento dietario contiene un componente no autorizado que puede poner en riesgo la salud de los consumidores.

(Vea también: Alerta por producto en Colombia que promete mejora de función cerebral: hay fotos de cómo se ve)

El producto, comercializado bajo los nombres Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold, era usado por muchos como multivitamínico e incluso como potenciador sexual. Sin embargo, las pruebas de laboratorio adelantadas por la entidad detectaron la presencia de tadalafilo, una sustancia que solo puede consumirse bajo prescripción médica.

Según el informe oficial, el tadalafilo está contraindicado en pacientes con antecedentes de infartos cerebrales, insuficiencia cardíaca o hepática, arritmias no controladas, hipertensión sin tratamiento o cuadros de hipotensión, por lo que su uso sin supervisión médica podría tener consecuencias graves.

Lee También

La decisión de retirar Vitafer del mercado se dio tras la solicitud del propio titular del registro, Natural Medy Distribuciones SAS, cuya licencia fue cancelada por el Invima mediante acto administrativo. Esto significa que el producto no podrá volver a comercializarse en Colombia.

“Absténgase de adquirir el producto suplemento dietario que se comercializa bajo los nombres VIFER MAX / VITAFER -L- / VITAFER-L GOLD solución oral, con el registro sanitario SD2010-0001488”, expuso Invima.

Recomendaciones sobre el consumo de Vitafer

Según Invima, es vita que no compre ni consuma Vitafer en ninguna de sus versiones (sachets de 10 ml, frascos de 20 ml y frascos de 500 ml).

Absténgase de adquirir suplementos dietarios sin registro sanitario, especialmente en internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp , donde suelen circular productos fraudulentos.

, donde suelen circular productos fraudulentos. Si está consumiendo Vitafer, suspenda su uso de inmediato .

. Reporte cualquier efecto adverso a través del correo invimafv@invima.gov.co o del portal de farmacovigilancia de la OMS habilitado por el Invima.

La medida busca proteger a los consumidores, dado que este producto ya había sido objeto de una alerta sanitaria previa por presunta falsificación en varios puntos de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.