Detrás de problemas que parecen sin solución en la vida diaria, hay una llamativa estrategia que se aplica en el mundo de las personas que trabajan en el ámbito de psicología: esta incluye un pato de goma.

Lo interesante es que esta técnica es psicológica y resulta demasiado simple no solo para quienes se desenvuelven en la tecnología, sino que tiene facilidad para cualquier persona.

¿Qué técnica psicológica funciona para resolver problemas de manera simple?

La técnica conocida como ‘pato de goma’ (o ‘rubber duck debugging’, en inglés) proviene inicialmente del mundo de la programación, pero su aplicación en la psicología puede extenderse a la resolución de problemas en general.

La idea es tomar un objeto inanimado (tradicionalmente un pato de goma) y “explicarle” detalladamente, paso a paso, el problema que se está enfrentando, como si se le enseñara. Mientras se verbaliza el razonamiento, se revisa cada componente, cada suposición y cada inconsistencia. Esto obliga a ralentizar el pensamiento, organizarlo y hacer explícitas las lagunas o contradicciones que se llevaban por dentro.

Hay varias razones de por qué funciona desde el punto de vista psicológico:

Al hablar en voz alta, se implica metacognición: se piensa sobre cómo se está pensando, lo que facilita detectar errores ocultos.

Cuando se explica algo, inclusive a alguien (o algo) que no entiende del tema, no se puede asumir conocimiento previo: se tienen que desglosar conceptos y dar coherencia total, revelando falencias.

El objeto (el pato) no juzga ni interrumpe, por lo que se puede explorar sin temor al juicio o distracción externa.

Pasos típicos de la técnica:

Escoger un ‘pato’ u objeto para actuar como escucha. Explicar en voz alta el problema: contexto, lo que esperas que ocurra, lo que observas. Recorrer cada parte del problema, cada suposición, cada decisión, como si se enseñara a alguien que no sabe nada. Mientras se verbaliza, obliga a confrontar contradicciones o pasos poco claros. En muchos casos, el ‘momento aha’ ocurre durante la explicación, cuando se encuentra la falla uno mismo.

Aunque su origen es el software, esta técnica puede aplicarse en cualquier situación en la que estés bloqueado: un texto que no se sabe cómo redactar, un proyecto complejo, una decisión con muchas variables.

¿Cómo funciona el método del pato de goma en la vida cotidiana?

El método del pato de goma puede aplicarse en la vida cotidiana como una herramienta sencilla pero poderosa para resolver bloqueos mentales, organizar ideas, tomar decisiones y mejorar la claridad de pensamiento.

Por ejemplo, si se está redactando un informe o documento y no se está seguro de su fluidez o coherencia, se le puede narrar al objeto. Al describir el argumento, es posible notar que algún párrafo no se conecta con el anterior o que la tesis no está suficientemente apoyada.

De igual modo, si se enfrenta una decisión importante, como cambiar de trabajo, elegir una carrera o resolver un conflicto interpersonal, explicar las opciones, riesgos, beneficios y razones por las que cada alternativa atrae puede ayudar a descubrir lo verdaderamente importante para cada uno.

También es útil al estudiar: si hay conceptos difíciles en una clase, explicárselos al ‘pato’ obliga a afinar la comprensión, detectar vacíos y ordenar las ideas de manera lógica.

Además, reduce el estrés que provoca estar ‘atorado’ mentalmente pues la carga cognitiva que absorbe tu mente al tener que recordar implicaciones, supuestos, pasos intermedios se alivia cuando los verbalizas. El objeto no interrumpe, no juzga, lo que permite que explores sin presiones externas.

Así, en la vida diaria el método del pato de goma sirve para externalizar tus pensamientos, hacer explícitas las hipótesis, descubrir errores o ideas olvidadas, tomar decisiones más conscientes y aliviar la tensión mental cuando no se encuentran soluciones inmediatas.

