Dos empresarios colombianos, identificados como Harold Ardila y Mayerly Zulay, fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, según confirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 27 de octubre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Que no recluten tus sueños”: Así lucha el Quindío para proteger a sus niños del reclutamiento forzado)

De acuerdo con las autoridades, ambos serían piezas importantes dentro de una estructura dedicada al lavado de activos para el Eln. Su papel estaría ligado a la coordinación de movimientos de dinero ilícito procedente del narcotráfico y otras actividades ilegales, utilizando casas de cambio y productos financieros como fachada.

En este sentido, la unidad investigativa de El Tiempo destapó los negocios que los señalados tenían en Argentina y con los cuales blanqueaban el dinero de la organización guerrillera.

Lee También

Fachada de pareja señalada de lavar dinero para el Eln

De acuerdo con el rotativo, los capturados sostienen una versión distinta y aseguran que viajaron a Argentina como turistas y que su presencia allí obedecía a un curso que habrían ganado mediante una empresa de telefonía celular.

Esta explicación contrasta con el material probatorio recopilado por las autoridades, donde aparecen compañías dedicadas a ganadería, servicios financieros y telecomunicaciones, presuntamente usadas para blanquear recursos. Entre los bienes incautados figuran lingotes de oro, dinero en efectivo e inmuebles.

La defensa de Arévalo afirma que todo se trataría de un montaje motivado por intereses personales y niega que exista un vínculo con ese grupo armado. Asegura que las empresas operaban de manera legal y que los movimientos financieros cuestionados estaban amparados por la normatividad vigente, de acuerdo con el citado medio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.