Dixon Heraldo Tequia Gómez, hombre que se presenta como padrastro de la actriz colombiana Lina Tejeiro, ha recuperado su libertad después de un año en prisión gracias a una orden judicial, segun informó El Tiempo.

(Vea también: Lina Tejeiro tuvo dura pérdida e hizo despedida: “Pensé abandonar la obra para estar junto a ti”)

Tequia fue liberado gracias a la vencida de términos procesales aunque permanece vinculado en el proceso de investigación. Su caso nace de las alertas por movimientos sospechosos relacionados con tráfico de drogas en 2019 y es ahora que la justicia toma medidas por los graves delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo con el rotativo.

Detenido junto a Pablo Hernán Ortiz, alias ‘El Boyaco’, y Jessica Manuela Ramírez, la Fiscalía les acusa de formar parte de ‘Los Carboneros’, una estructura criminal presuntamente dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, según el informe periodístico.

“Estos se aliaron para crear empresas fachada en el sector de explotación de carbón, que operaban con inversiones mínimas y sin respaldo financiero. Sin embargo, estaban generando altos rendimientos en cortos periodos de tiempo”, explicó la Fiscalía. Tequia, como financiador, junto a Ortiz y Ramírez, ocultaban efectivo de la venta de cocaína en bienes inmuebles y movibles.

Con vuelos clandestinos entre Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Centroamérica, la red suministraba al Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones transnacionales. Dichas operaciones crearon inestabilidad financiera en estos países, además de en México y Brasil, con un total estimado de 25.000 millones de pesos blanqueados, según el citado diario.

El caso de Tequia ha desatado un fuerte impacto en la escena judicial del país, especialmente por su vínculo con la actriz Lina Tejeiro. Con su libertad provisional, el proceso continúa y las próximas instancias definirán si se enfrentará a juicio oral.

