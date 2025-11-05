Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar abiertamente sobre su decisión de mantenerse en celibato. La artista, reconocida por sus papeles en producciones como ‘Padres e hijos’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, reveló detalles sobre su vida sentimental y las razones detrás de su prolongada soltería durante una entrevista con el programa ‘Impresentables’ de Los 40 Colombia.

Tejeiro explicó que su decisión de abstenerse de tener relaciones no responde a la falta de oportunidades, sino a una elección consciente para priorizar su crecimiento personal. Durante la conversación, el presentador Pipe Flórez comentó: “Lina, para tener una relación, tiene estándares muy altos. Por eso duró año y medio en celibato”, a lo que ella corrigió entre risas: “Dos años”, dejando claro que su periodo de abstinencia fue más largo de lo que se pensaba.

La actriz también habló sobre su situación actual y su nueva etapa de introspección. “Estuve con un pelito, culito, pétalo y voy a cumplir el año otra vez en celibato”, afirmó, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ante la pregunta de los presentadores sobre si estaba saliendo con alguien, Tejeiro respondió: “Porque es que estoy dedicada a mí, no le he dado tiempo”, dejando ver que su prioridad actual es el autocuidado y su bienestar emocional.

Las declaraciones de la artista no pasaron por alto y levantaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchos de sus seguidores expresaron admiración por su postura, mientras otros se mostraron escépticos. Comentarios como “Me encanta leer que hay tantas mujeres en celibato. Eso demuestra que nos queremos y valoramos” y “Nadie es digno de estar con ella. Es la mujer más linda de Colombia”, se destacaron entre las respuestas del público.

Además, Tejeiro aprovechó la entrevista para reflexionar sobre comportamientos de su pasado. “Yo fui una exnovia loca, celosa, de la que armaba el perfil falso e iba e insultaba a la vieja con la que estaba saliendo, era así y creo que le debo disculpas a muchas mujeres que ataqué directamente sin saber de qué manera ellas terminaron involucradas en mis relaciones y sin saber qué tanto conocimiento tenían de mi relación”, confesó la actriz.

Finalmente, la empresaria también mencionó que ha tenido relaciones mediáticas con figuras como Andy Rivera, Juan Duque, Norman Capuozzo y Sebastián Vega. No obstante, hoy está enfocada en su carrera como actriz, empresaria y creadora de contenido, manteniendo una conexión constante con sus seguidores en redes sociales.

