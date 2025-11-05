Con un desayuno especial organizado por Caracol Televisión, el equipo del programa ‘Los informantes’ celebró sus 12 años al aire, consolidándose como uno de los espacios periodísticos más reconocidos y respetados del país.

La conmemoración, que reunió a periodistas, productores y miembros del canal, estuvo acompañada de una torta especial enviada por los integrantes de la emisora La Kalle, quienes se unieron al homenaje por este importante aniversario.

(Vea también: Dura confesión de José Ordóñez en ‘Los Informantes’; guardó el secreto por más de 40 años)

Durante la celebración, la directora y presentadora del programa, María Elvira Arango, compartió con entusiasmo una gran noticia: ‘Los informantes’ ahora también estará disponible en la nueva plataforma de ‘streaming’ de Caracol Televisión, ditu. En entrevista con Pulzo, Arango explicó que este paso representa un nuevo capítulo en la historia del programa y una oportunidad para llegar a más espectadores.

“Doce años son un montón de grandes historias, y la nueva historia que estamos escribiendo es con ditu, el nuevo canal de ‘streaming’ de Caracol. Allí la gente podrá ver todas nuestras historias, a cualquier hora, desde cualquier lugar, de día o de noche, y disfrutar de ellas de una manera distinta. Es una gran facilidad para que el público pueda acceder al contenido cuando quiera y desde la comodidad de su casa”, afirmó Arango.

La periodista destacó que este proyecto es una forma de mantener vivo el compromiso del programa con el periodismo de calidad y con los valores que han guiado su trabajo desde el primer día.

“La intención es que la gente siga bien informada y que esta alianza con ditu fortalezca la gran familia de Caracol. Me acuerdo que al principio muchos eran escépticos y decían que el programa no iba a durar. Pero fue una gran apuesta, no solo del canal, sino de todo un equipo comprometido. El periodismo es importante para la democracia y para el país que estamos viviendo”, señaló.

Por su parte, Marcio Guilherme Silva, director de ditu en Caracol Televisión, también habló con Pulzo sobre el proceso detrás de esta integración. Explicó que llevar ‘Los informantes’ al entorno digital fue un trabajo detallado, que implicó curaduría y gestiones legales para garantizar el uso adecuado del material periodístico.

“Se trata de tener en ditu, la plataforma de streaming de Caracol, el contenido más relevante del canal. Queremos ofrecer lo mejor del periodismo y la investigación en este formato. Fue un trabajo conjunto con María Elvira y su equipo para ampliar nuestra oferta y conectar con nuevas audiencias”, afirmó Silva.

Además, detalló que uno de los principales retos fue la revisión de derechos de imagen y autorización de los entrevistados, ya que muchos de los programas fueron concebidos originalmente para televisión. “Tuvimos que hacer un proceso de análisis y adaptación para garantizar que cada historia pudiera transmitirse también en digital. Ahora los contenidos están listos para llegar a la plataforma”, agregó.

La celebración de los 12 años de ‘Los informantes’ no solo fue un reconocimiento al trabajo periodístico de más de una década, sino también el punto de partida de una nueva etapa. Con su llegada a ditu, el programa amplía su alcance y reafirma su compromiso de seguir contando las historias que marcan al país, manteniendo la esencia que lo ha convertido en un referente del periodismo colombiano.

