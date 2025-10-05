En el interior de su apartamento en Miami, Virginia Vallejo volvió a sentarse para dar una entrevista a un medio de comunicación colombiano, luego de años de saberse poco o nada de ella. No ha dado tantas declaraciones desde que llegó como a la ciudad del estado de Florida como testigo.

(Le puede interesar: Virginia Vallejo sufrió un derrame cerebral y casi queda ciega: “Tuve que volver a hablar”)

La experiodista, muy recordada por sus polémicos romances en la década de los 80 y por su trayectoria durante esos años, actualmente está bajo protección, al haber declarado contra mafias, carteles y políticos enlodados con narcos.

Ya son casi dos décadas desde que se fue de su tierra natal, velando por su seguridad. Además, muchos años más desde aquel pasado oscuro, del cual no parece arrepentida.

Lee También

A sus 74 sigue luciendo con la misma vanidad que la caracterizaba en sus años de gloria en la televisión nacional, y esto se notó durante su entrevista para ‘Los informantes’ de Caracol. Siempre trata de verse bien arreglada, tanto que al camarógrafo del programa le pidió que no le tomara fotos mientras hablaba y menos desde un ángulo de perfil; aseguró que pueden salir unos planos en los que se le podría ver “papada” y no quiere lucir de mal aspecto.

(Lea también: Virginia Vallejo confesó por qué no tuvo hijos: “No es lo que dijeron en esa época”)

En medio de todo eso, una de las preguntas clave que le hizo María Elvira Arango, directora de ‘Los informantes’ fue si querría regresar a su Colombia. Sin embargo, Vallejo respondió tajante que no le hace falta su tierra natal y no tiene planes de retomar una vida allí.

“Nunca volverá a Colombia, jamás. No extraño nada”, sentenció la experiodista en un tono tajante.

La otrora modelo confesó que le gusta su vida en soledad, ya que ni siquiera pensó en tener hijos y pasar sus últimos años en familia. Aseguró que eso la habría limitado en su carrera, pensamiento que mantiene firme hasta hoy día.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.