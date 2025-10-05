El sonido de los disparos rompió la calma de la tarde en el barrio La Esmeralda, en Barranquilla. A plena luz del día, Ricardo José Bolívar Marriaga, conductor de la plataforma de transporte InDrive, fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo.

Según el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el crimen ocurrió hacia las 2:15 de la tarde del jueves, cuando Bolívar conducía un Kia Picanto de placas HGO-935 por la calle 74B con carrera 13. En ese momento, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las autoridades, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vidrio del piloto. Dos de los proyectiles impactaron a Bolívar: uno en el tórax y otro en un brazo. Malherido, el conductor perdió el control del vehículo mientras los agresores huían del lugar a toda velocidad.

Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, corrieron a auxiliarlo y lo trasladaron a un centro médico cercano. Sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales, producto de la gravedad de las heridas.

Las primeras investigaciones revelan que el homicidio no estaría relacionado con un intento de robo, sino con un posible ajuste de cuentas. Fuentes judiciales señalaron que Ricardo José Bolívar Marriaga habría pertenecido a la organización criminal ‘Los Costeños’, que mantiene una disputa histórica con el grupo rival ‘Los Pepes’.

Los reportes policiales también indican que Bolívar tenía dos anotaciones judiciales activas: una por hurto en octubre de 2018 y otra por lesiones personales en octubre de 2019. Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque fue ordenado desde el interior de la misma banda, como parte de una serie de venganzas internas.

El asesinato ocurre pocos días después de que Digno Palomino Rodríguez, líder de ‘Los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y jefe de ‘Los Costeños’, anunciaran públicamente una tregua para frenar la violencia que ha cobrado decenas de vidas en Barranquilla y su área metropolitana.

En ese pronunciamiento, ambos cabecillas manifestaron su intención de detener los enfrentamientos y pidieron a la comunidad denunciar actos de extorsión o amenazas. Sin embargo, el crimen de Bolívar Marriaga pone en duda la solidez de ese acuerdo y revive el temor entre los habitantes de la ciudad.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía trabajan en la recopilación de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los sicarios y esclarecer las verdaderas causas del homicidio. Mientras tanto, el barrio La Esmeralda permanece conmocionado por un hecho que vuelve a evidenciar la fragilidad de la paz entre las bandas criminales que operan en Barranquilla.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

