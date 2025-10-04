Un profundo dolor sacude al municipio de Ciénaga, Magdalena, tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado viernes 26 de septiembre. Lo que comenzó como una intensa búsqueda por parte de sus familiares terminó en tragedia, luego de que las autoridades confirmaran su muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez, de 21; y Anderson David Torres (o Suárez), de 22. Los tres presentaban presuntos signos de tortura, lo que aumenta la conmoción entre los habitantes del municipio.

(Lea también: Caso Miguel Uribe: Fiscalía reveló nuevos detalles de uno de los señalados del crimen y tomó decisión)

Los primeros cuerpos —los de Aly David y Kevin David— fueron encontrados en la tarde del martes en las inmediaciones de la quebrada La Aguja Media, en zona rural de Ciénaga. Pese al avanzado estado de descomposición, la familia de Aly logró reconocerlo gracias a un tatuaje que llevaba en el brazo.

Lee También

Horas más tarde, el cuerpo de Anderson David fue localizado en un punto distinto: la Troncal de Oriente, cerca del sector Loma de Picachú, en el corregimiento de Río Frío, jurisdicción de la Zona Bananera.

Coincidencias inquietantes entre las tres víctimas

Más allá de la tragedia, el caso ha despertado desconcierto por la serie de coincidencias que rodean a las víctimas: los tres compartían el nombre “David”, tenían edades similares, contextura parecida y rasgos físicos semejantes. Sin embargo, según versiones entregadas por sus allegados, no se conocían entre sí.

Aun así, desaparecieron el mismo día y en zonas cercanas, un detalle que para los investigadores podría ser clave para entender lo ocurrido.

(Vea también: Mamá de B-King contó qué fue lo último que habló con su hijo: “Sabía que le había pasado algo”)

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los jóvenes habría sido visto por última vez subiendo a una motocicleta conducida por un hombre desconocido, lo que podría ofrecer una pista sobre el paradero y las circunstancias en que fueron abordados.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar los móviles de los crímenes y establecer si existe una relación entre ellos.

Mientras tanto, la comunidad de Ciénaga permanece en vilo y exige respuestas. Vecinos y familiares piden justicia y mayor seguridad, temiendo que este triple homicidio sea reflejo de una situación de violencia que vuelve a golpear al Magdalena.

“Queremos saber qué pasó con nuestros muchachos. No descansaremos hasta que se haga justicia”, expresó uno de los familiares durante una vigilia realizada en memoria de las víctimas.

El caso continúa bajo investigación, y las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de un crimen que ha llenado de tristeza e indignación a toda la región.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.