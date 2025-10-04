Este viernes 3 de octubre se conoció el caso de la presentadora nigeriana Somtochukwu (‘Sommie’) Christelle Maduagwu, quien falleció luego de precipitarse desde el tercer piso de su residencia.

Su deceso ocurrió el lunes 29 de septiembre, pero divulgado recientemente, fue difundido por el diario The Sun. La joven de 29 años fue hallada inconsciente por la policía y llevada de urgencia a un hospital, donde falleció a causa de las heridas graves recibidas.

Según los primeros reportes, “Sommie” alertó a las autoridades al percatarse de la presencia de ladrones en su apartamento, pero por pánico cayó al vacío en su afán de escapar de los agresores.

TRAGIC DEATH: SOMTOCHUKWU CHRISTELLE MADUAGWU

December 26, 1995 – September 29, 2025 ‘Delectable’, ‘intelligent’, and ‘bold’ are adjectives which hardly qualify Somtochukwu Christelle Maduagwu’s persona.

The 29-year-old barrister first graced the ARISE News screen as a… pic.twitter.com/bna4B747hG — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 29, 2025

Un guardia de seguridad del complejo de apartamentos también resultó herido durante el ataque, según fuentes oficiales. La mujer trabajaba para el canal ARISE News, el cual lamentó lo sucedido.

“Gracias a una combinación de su destreza jurídica y su vigor periodístico, ‘Sommie’ abogó por los niños que no asisten a la escuela e hizo campaña enérgicamente contra la violencia sexual y de género”, escribió en sus redes, al recordar a ‘Sommie’.

La noticia causa una ola de reacciones en redes sociales, con mensajes de despedida y cuestionamientos sobre la seguridad y la negligencia médica en el contexto del suceso. Las autoridades ya investigan el caso y están en la búsqueda de los responsables del ataque.

