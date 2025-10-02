El actor estadounidense Tyrese Gibson, conocido por su participación en la saga ‘Rápidos y Furiosos‘, se encuentra en el centro de la polémica luego de que sus perros supuestamente atacaran y mataran a la mascota de uno de sus vecinos en Atlanta, Georgia.

La estrella de Hollywood ahora enfrenta una orden de arresto, según informó Fox News Digital, luego del lamentable incidente ocurrido el pasado 18 de septiembre.

Ese día, los cuatro perros de raza Cane Corso de Gibson lograron escapar de su propiedad y se dirigieron hacia la vivienda de Harrison Parker, donde atacaron fatalmente a Henry, un King Charles Cavalier Spaniel de cinco años.

Parker, devastado por la pérdida de su perro, llamó al 911 tras encontrar a Henry muerto en el jardín, con costillas fracturadas, múltiples heridas por mordeduras y sangrado interno.

“Henry era uno de los perros más maravillosos”, relató Parker. “Lo dejé salir solo unos minutos. Era muy cariñoso, un poco travieso, pero increíble. Estaba bien entrenado y conocía la cerca invisible de nuestra propiedad perfectamente”, añadió.

Según el informe policial, esa misma noche otra vecina reportó a la policía que los perros de Gibson bloqueaban la salida de su vehículo. Un oficial de control animal tuvo que intervenir para mover a los animales y permitir que la vecina pudiera salir. Además, cámaras de seguridad captaron a los Cane Corso corriendo por los patios del vecindario entre las 10:01 y las 10:04 p. m., antes de llegar a la residencia de Parker, donde ocurrió el ataque fatal.

Cuando los oficiales arribaron al lugar del incidente, Gibson no se encontraba en su hogar, y un amigo suyo recibió una advertencia por no mantener bajo control a los perros. La policía indicó que existían múltiples reportes previos sobre los Cane Corso sueltos en el vecindario, incluyendo dos incidentes en abril y varios otros durante septiembre.

Cuatro días después del ataque, agentes visitaron la residencia del actor solicitando que entregara a los perros. Según el informe, Gibson pidió unos días para decidir, pero la Policía advirtió que, de no entregarlos de inmediato, se emitiría una orden de registro y los animales serían confiscados.

Durante una conversación telefónica con las autoridades, el actor admitió creer que sus perros habían matado a Henry y reconoció que este tipo de incidentes había sido un problema recurrente.

Sin embargo, cuando la policía regresó con la orden de registro, Gibson y sus mascotas ya no se encontraban en la propiedad. El encargado de su casa informó que los perros habían sido reubicados y que el actor se encontraba fuera del país. En redes sociales, Gibson explicó que se estaba tomando un período de recuperación de salud mental y que permanecería fuera hasta noviembre.

La familia de la víctima expresó su indignación por la situación. “Debería estar tomando un mes de salud mental en la cárcel, no desde su casa… la arrogancia habla mucho sobre su carácter”, señaló Harrison Parker.

En respuesta, el abogado de Gibson, Gabe Banks, manifestó que su cliente “extiende sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro” y aseguró que los perros habían sido reubicados en un entorno seguro.

Asimismo, destacó que el actor está cooperando plenamente con las autoridades para resolver el caso de manera responsable y pidió respeto por la privacidad de Gibson mientras se maneja legalmente la situación.

El incidente ha causado una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación, planteando preguntas sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas, especialmente cuando se trata de perros de razas grandes y potencialmente peligrosas. Por su parte, las autoridades de Atlanta continúan con las investigaciones para determinar las acciones legales que se tomarán contra el actor y garantizar que no se repitan incidentes similares en el vecindario.

