‘Pequeño J’, el presunto cerebro de un triple femicidio en Argentina, fue detenido este martes en Perú junto a un cómplice del crimen transmitido en vivo por redes sociales y que las autoridades sospechan se vincula al narcotráfico.

El miércoles pasado fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos enterrados y mutilados de dos jóvenes mujeres y una adolescente, en un crimen que conmocionó a la sociedad argentina.

Las capturas del triple crimen en Florencio Varela

Autoridades argentinas y peruanas confirmaron a última hora del martes la captura en Perú de Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, de 20 años y de nacionalidad peruana; y de Matías Ozorio, de 28, ciudadano argentino y quien supuestamente actúa como su segundo al mando.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J'”, escribió en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

La detención tuvo lugar gracias al trabajo de inteligencia del “personal de la policía nacional […] que ha conllevado a estas capturas”, dijo a periodistas en Lima el general Zenon Loayza Díaz, director de investigación criminal de la policía nacional de Perú, frente a la oficina de la dirección antidrogas.

‘Pequeño J’ será extraditado a la Argentina

Añadió que “Pequeño J” será extraditado, mientras Ozorio, quien fue detenido en Lima, será expulsado a su país “en el más breve tiempo posible”.

La Justicia argentina les atribuye el delito de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en agravio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad”, detalló el comunicado de la policía peruana.

