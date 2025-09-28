El hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, de 20, 20 y 15 años respectivamente, destapó un hecho estremecedor en Argentina que apunta a un crimen mafioso ligado al narcotráfico.

(Vea también: “Estoy escondido”: angustioso pedido del mánager de B-King tras crudas amenazas que recibió)

Según las autoridades, las tres jóvenes fueron engañadas el viernes pasado para subir a una camioneta en el barrio La Tablada, a 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, y desde ese momento cayeron en una trampa mortal.

La investigación sostiene que las víctimas fueron sometidas a una sesión de tortura y asesinato transmitida en vivo por Instagram, a la que tuvieron acceso al menos 45 personas.

Lee También

Durante la transmisión, el presunto jefe de la banda criminal, conocido como ‘Pequeño J’ o ‘Julito’, habría sentenciado: “Esto es lo que le pasa al que me roba droga”. El siniestro registro fue descubierto luego de la confesión de uno de los detenidos, lo que permitió confirmar que se trató de un acto de disciplinamiento dentro de la organización narcocriminal.

Qué ha pasado con el caso de Lara, Brenda y Morena

Hasta el momento hay 12 personas capturadas y la Fiscalía emitió orden de búsqueda contra el cabecilla, un joven de 23 años que permanece prófugo. Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados el miércoles en una vivienda de Florencio Varela, enterrados tras permanecer cinco días desaparecidas.

De acuerdo con la pericia forense preliminar, las tres fueron asesinadas la misma noche de su desaparición, en un crimen que combina violencia extrema, machismo y códigos narcos.

La brutalidad del caso provocó indignación nacional. Organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron justicia y convocaron a una marcha en el centro de Buenos Aires bajo la consigna:

“No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Ninguna vida es descartable”. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof advirtió que el narcotráfico “no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce todas las formas de violencia machista”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.