En medio de las investigaciones que se están adelantando por el feminicidio de tres jóvenes en Argentina, se encontró un último audio que envío una de las víctimas a una de sus amigas y que llamó la atención.

Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron las víctimas fatales que identificó la policía de Buenos Aires luego de que sus cuerpos fueron hallados enterrados en una casa de la capital argentina.

La menor del grupo, Lara, había enviado un mensaje de audio a una amiga horas antes de desaparecer, y en este menciona que se irá a “trabajar” y que si podían verse al terminar: “Che, me decís si te veo hoy o no. Si nos juntamos un ratito o no. Yo tengo que ir a trabajar también. Andá. Si te sentís mejor con ganas de trabajar andá y nos cruzamos, amiga”, recogió el medio local El Nacional de La Matanza.

Al concluir el mensaje, Lara regaña a su amiga y con cariño le dijo: “e iba a decir: espero que te mejores muy pronto, ¿sabés? Cuídate, nena. Así como vos me retás a mí, también te voy a retar a vos”. Lastimosamente, este encuentro nunca llega a ocurrir, ya que la menor fue torturada y asesinada.

¿Quiénes son las tres jóvenes asesinadas en Argentina?

El hallazgo de los cuerpos de Lara Morena Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en una vivienda de Florencio Varela en Buenos Aires (Argentina) causó conmoción en la comunidad.

Las jóvenes fueron vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025 en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. Testigos aseguran que subieron a una camioneta blanca y, horas después, sus teléfonos dejaron de emitir señal al mismo tiempo, lo que levantó sospechas de una intervención premeditada.

Familiares y organizaciones sociales denunciaron la desaparición de inmediato, pero los rastreos iniciales no arrojaron resultados concretos.

Días después, una denuncia anónima condujo a la Policía a una casa ubicada en Florencio Varela. Allí, enterrados en el patio, encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. La escena revelaba signos de violencia extrema y, según las autopsias preliminares, las víctimas habían sido torturadas en vida.

Algunas versiones indican que parte del ataque habría sido transmitido en vivo a través de un grupo privado en Instagram.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas la dueña de la vivienda, una pareja que trabajaba en el lugar y un ciudadano peruano. La investigación busca determinar si se trata de un femicidio múltiple aislado o si existe vinculación con redes de trata, explotación sexual y narcotráfico.

Una hipótesis apunta a que las víctimas fueron engañadas con la promesa de un “trabajo” por el que recibirían alrededor de 300 dólares.

