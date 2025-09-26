La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un cartel de búsqueda por la desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, modelo y pareja sentimental del reguetonero colombiano B-King, asesinado el 17 de septiembre de 2025 junto a Regio Clown.

Miller fue vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, el mismo sector donde el artista había sido visto con vida días antes.

Según las investigaciones, citadas por medios mexicanos, la joven mantenía los últimos chats con B-King en su celular, en los que hablaba sobre el viaje a México y sobre el hombre que presuntamente los contrató antes de la desaparición.

Inicialmente, los familiares creyeron que Angie estaba colaborando con las autoridades, pero luego se confirmó que nunca alcanzó a rendir declaraciones ni a entregar esos mensajes.

Lee También

“No alcanzó a rendir declaraciones ni a entregar los chats con el colombiano”, detallan los medios mexicanos acerca de los mensajes privados de la mujer.

Antes de desaparecer, Miller expresó su dolor en redes sociales por la muerte del artista, con quien tenía proyectos en marcha. También manifestó su rechazo hacia México por lo ocurrido y dejó a su hijo de dos años al cuidado de una allegada, argumentando que debía atender un compromiso profesional.

Allegados señalaron que también era conocida de Regio Clown y participó en la búsqueda inicial del otro cantante que fue asesinado.

Cómo engañaron a B-King y Regio Clown en México

Los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown) fueron hallados muertos cerca de Ciudad de México tras desaparecer al salir de un gimnasio en el sector de Polanco.

Sus cuerpos presentaban signos de tortura, lo que generó conmoción y abrió múltiples interrogantes sobre lo ocurrido. Según las primeras hipótesis, la organización criminal conocida como la Familia Michoacana estaría detrás del doble homicidio, aunque la investigación sigue en curso.

Alfredo Molano, cónsul de Colombia en Ciudad de México, explicó que, por la forma en la que sucedieron los hechos, se descarta inicialmente un secuestro extorsivo.

Todo indica que los artistas habrían subido voluntariamente a un vehículo dispuesto por personas que se identificaban como alias ‘El Comandante’ y ‘Sergio’. De hecho, existe un video en el que se observa a los dos en un Mercedes-Benz, horas antes de que se perdiera su rastro.

El manager de B-King confirmó que su representado le había comentado sobre un almuerzo con esas personas, pero nunca llegó a la cita. Las autoridades creen que todo se trató de una trampa cuidadosamente planeada.

Para el cónsul, el asesinato no buscaba ocultar el crimen, sino enviar un “mensaje claro” ligado a la violencia criminal. Por ahora, Colombia y México trabajan conjuntamente para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.