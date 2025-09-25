El caso de Tyron Paredes Gamboa, un joven músico venezolano que trabajaba como repartidor en México, ha tomado un giro dramático tras difundirse los mensajes de WhatsApp que envió poco antes de desaparecer. La conversación, marcada por la desconfianza y el miedo, dejó ver que Tyron intuía el peligro en el sitio donde se encontraba.

La última conversación de Tyron Paredes

Según reveló la periodista Lupita Juárez, el joven compartió su ubicación exacta con un familiar el 19 de septiembre de 2025, señalando que estaba en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

🔴 Reportan la desaparición de un joven venezolano identificado como Tayron Paredes Gamboa, luego de acudir a realizar una entrega de alimentos en el municipio de Huehuetoca, #EdoMéx, el pasado viernes 19 de septiembre. pic.twitter.com/YlNvcT654S — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 23, 2025

La tensión del diálogo quedó aún más clara cuando Tyron envió una fotografía del lugar. En la imagen se observa un terreno desolado, sin casas alrededor, completamente descampado. Esa foto, hoy difundida, se convirtió en la última evidencia de vida del joven venezolano, un registro que muestra el entorno hostil en el que habría desaparecido.

La posible relación entre el caso de Tyron Paredes y B-King

El punto donde estaba Tyron, Huehuetoca, se encuentra a unos 102 kilómetros de Cocotitlán, municipio en el que días antes fueron hallados los cuerpos de los artistas urbanos B-King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Herrera), ambos de origen colombiano. Esta cercanía geográfica ha despertado la sospecha de que los casos podrían estar conectados, aunque hasta ahora las autoridades no lo confirman.

El periodista Antonio Nieto explicó que la denuncia por la desaparición de Tyron se radicó ese mismo 19 de septiembre y que, desde entonces, no ha habido rastro alguno de él. La investigación está abierta, pero por ahora los mensajes de WhatsApp y la ubicación en Huehuetoca se perfilan como las principales pistas para entender lo ocurrido.

DESAPARECE otro músico… Ahora, un venezolano: Se trata de Tayron Gamboa, de Caracas. También es Dj y desapareció tres días después que Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. También su última ubicación fue en #Edomex, en Huehuetoca. Indagan nexo con el caso de los colombianos. pic.twitter.com/tFgJBfKoXN — Antonio Nieto (@siete_letras) September 23, 2025

La familia de Tyron Paredes sigue aferrada a la esperanza de encontrarlo, mientras aumenta la preocupación por la posible relación entre su desaparición y los asesinatos de los músicos colombianos.

