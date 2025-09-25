Lo que debía ser una noche de celebración en Magdalena de Kino, Sonora, terminó en un episodio que conmocionó a la comunidad. El sábado 13 de septiembre, en medio de las fiestas patronales de San Francisco, el profesor Luis Eduardo Bojórquez, reconocido director de secundaria y apasionado por la música, perdió la vida en plena presentación artística.

La plaza principal estaba repleta de asistentes que disfrutaban de las actividades culturales y musicales programadas. Bojórquez tomó el micrófono para interpretar ‘A mi manera’, tema popularizado por Vicente Fernández, recibiendo aplausos y vítores del público. Sin embargo, la alegría se transformó en angustia cuando, tras concluir la canción, el maestro comenzó a mostrar signos de malestar.

En un primer momento, algunos espectadores pensaron que se trataba de parte del espectáculo, pero la situación cambió de inmediato cuando el docente se desplomó sobre el teclado. Una de sus compañeras intentó auxiliarlo, lo que causó preocupación generalizada.

Paramédicos presentes en el evento acudieron de inmediato, y posteriormente fue trasladado a un centro de salud cercano. A pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después de su llegada.

#Enterate El Profesor Luis QED, director de secundaria de 61 años, falleció tras interpretar “A mi manera” en la plaza principal de Magdalena de Kino, #Sonora. Se desplomó entre aplausos y ovaciones ante decenas de testigos. La comunidad y su familia están consternadas. pic.twitter.com/q7eX9pwvD7 — Puebla Comunica (@Puebla_Comunica) September 16, 2025

De acuerdo con versiones preliminares, la causa del deceso habría sido un infarto fulminante. Allegados explicaron que el docente, de 61 años, padecía problemas cardíacos y estaba a la espera de una cirugía de corazón abierto.

El inesperado desenlace dejó en ‘shock’ a la comunidad educativa y a los habitantes de Magdalena de Kino, quienes lo recuerdan no solo como un maestro comprometido con la formación de jóvenes, sino también como un hombre alegre, amante de la música y de las tradiciones de su tierra.

Las imágenes captadas por un aficionado circularon rápidamente en redes sociales, convirtiendo la tragedia en noticia nacional y dejando un mensaje de tristeza en lo que debía ser una noche de fiesta y unidad comunitaria.

