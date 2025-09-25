Daniela Herrera, creadora de contenido colombiana radicada en Estados Unidos, se volvió viral en TikTok al compartir las preguntas más insólitas que le han hecho tras revelar su lugar de origen.

En sus videos expone cómo algunos estadounidenses mantienen estereotipos y percepciones erróneas sobre Colombia, desde creer que el país no tiene carreteras ni acceso a tecnología, hasta suponer que allí no se pueden tener perros por la pobreza. “Me preguntaron si teníamos carros”, reveló la joven.

Al principio estas afirmaciones le incomodaban, pero con el tiempo decidió abordarlas con humor y convertirlas en material para su contenido.

Lee También

Entre las anécdotas más sorprendentes relató que algunos se extrañaron al verla usar un teléfono móvil, asumieron que Colombia formaba parte de México o pensaron que el país estaba repleto de serpientes.

Otros preguntaron si allí existían carros, escaleras eléctricas o incluso vacas. Varios seguidores de Herrera compartieron experiencias similares, como jefes que se referían a Medellín como una “jungla”.

Los comentarios a sus publicaciones reflejan reacciones mixtas: algunos se ríen de la ignorancia, mientras otros muestran incomodidad frente a la desinformación que reproducen películas y medios internacionales.

Con más de 16.000 “me gusta”, los videos de Herrera han despertado gran interés, mostrando que los migrantes latinoamericanos deben enfrentar estigmas y prejuicios en su vida cotidiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.