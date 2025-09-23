Se trata de Dailyn Montañez, ‘influencer’ colombiana conocida como ‘la Tremenda’, quien rompió el silencio y decidió contar que no solo se separó de su pareja y se encuentra solterita y a la orden, sino que envió un mensaje de empoderamiento.

Ella comenzó contando que siempre escuchaba que su pareja, Luis Jordan Galván, le coqueteaba a varias mujeres y no le prestó atención. Sin embargo, a manera de broma, hizo una dinámica en redes sociales donde habría ofrecido “cinco millones” de pesos para quien le diera información que demostrara que su esposo era infiel.

“Ustedes se acuerdan que yo hice unas historias, disque: ‘Le doy cinco millones a la que me diga quién es la moza de mi marido’. Yo pensé que nadie iba a aparecer y aparecieron como 20. Me enviaron fotos“, confesó la creadora de contenido.

Luego de esto, aseguró que rompió esa relación y que no quiere depender de un hombre que no la valoró. No se mostró afectada, sino que, por el contrario, contó cómo hizo para darse su lugar.

‘No le voy a guardar luto a nadie, si ustedes me ven con otro, pues de malas, porque yo estoy soltera y a mí nadie me respetó, en mí nadie pensó’, agregó Montañez.

¿Quién es ‘la Tremenda’?

La ‘influencer’ colombiana que inició su presencia pública en redes sociales en 2016. Nació el 28 de abril de 2001 en Cúcuta y creció en una familia vinculada al mundo digital, pues su padre, Alejandro Montañez, también produce contenido. Según KienyKe, desde muy joven mostró interés por las plataformas digitales y logró construir una comunidad fiel en torno a su estilo irreverente.

La Tremenda alcanzó reconocimiento compartiendo bromas, retos y aspectos de su vida cotidiana en plataformas como YouTube e Instagram, donde suma millones de seguidores.

De acuerdo con Infobae, su carrera estuvo marcada por un episodio polémico: confesó que había drogado a su esposo, aunque luego aclaró que se trataba de una estrategia de marketing para captar atención y generar impacto. El hecho generó fuertes críticas y abrió un debate sobre los límites del contenido en redes sociales.

