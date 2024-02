En una entrevista para el programa ‘Show x Mariam Obregón’, Dailyn Montañez, reconocida como ‘la Tremenda’, admitió haber abusado de su esposo, Jordan Galván, para satisfacer una fantasía que él no había consentido.

Las revelaciones de la ‘influencer’ generaron sorpresa e indignación entre los usuarios de Internet, especialmente cuando Galván afirmó que nunca había estado de acuerdo con llevar a cabo ese hecho y que al despertar, al día siguiente, sin recordar lo sucedido, “se sintió violado”.

“Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, contó ‘la Tremenda’ sin titubear sobre un amigo que le ofreció una droga para dormir a su pareja.

Ante las declaraciones de la mujer, el video se viralizó rápidamente a través de redes sociales y los internautas reaccionaron y criticaron a la llamada ‘influencer’.

Algunos de los comentarios que condenaron el hecho a través de la red social X, fueron:

“Yo es que estoy que flipo con esa chica ‘la Tremenda’. Yo jamás le haría algo así a mi pareja, jamás. Los hombres merecen el mismo trato y consideración que nosotras, deberían denunciar más”.

“El video de ‘la Tremenda’ hablando de lo que le hizo a su novio, me revolvió todo, qué tristeza, no debemos normalizar nada por favor, él dice que se sintió violado”.

El video de la tremenda hablando de lo que le hizo a su novio, me revolvió todo, que tristeza, no debemos normalizar NADA por favor, el dice que se sintió violado, porque eso fue, UNA VIOLACIÓN, aceptar cosas solo porque es nuestra pareja NO ESTÁ BIEN, si NO QUIERO, NO QUIERO.

